就是明天！麥當勞經典「培根大麥克」、「無敵大麥克」快閃回歸

▲麥當勞大麥克系列限時回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

時隔1年，榮獲10大美味漢堡第一名、年銷千萬顆的大麥克又回來了！人氣連鎖速食店麥當勞宣布，這2款超夯「培根大麥克」、「無敵大麥克」再度重磅回歸了，明（10）日起至3月30日限時21天登場，鐵粉可要把握機會怒吃一波。另，漢堡王近日也推罪惡「薯條巧克力聖代」，只能吃到14日，一定要搶嚐鮮。

▲無敵大麥克、培根大麥克只賣21天。

麥當勞的經典「無敵大麥克」自推出後就一直擁有高人氣，以4層多汁牛肉搭配新鮮生菜、酸黃瓜，最後淋上獨家醬料，每一口都讓人欲罷不能，之後更以培根入堡變身「培根大麥克」，使用雙層牛肉加上煙燻厚切培根搭配大麥克醬，再次掀起話題，而這2款美味將在3月10日起至3月30日重磅回歸，限時21天麥粉們可別錯過。

▲漢堡王推薯條巧克力聖代。

另，在新加坡掀起轟動的「薯條巧克力聖代」台灣也吃得到了，美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）強勢推出這款罪惡聖品，香濃的冰涼冰淇淋搭配熱騰騰薯條，再淋上了滿滿巧克力醬，一冰一熱的衝擊美味加上鹹甜口感，打造最新獵奇滋味，即日起至3月14日限時登場，提醒台積電、兒童樂園、樹林秀泰門市未上市。

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