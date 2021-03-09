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搶吃爆餡抹茶泡芙、四季春茶夾心土司！超商最新「好茶季」開跑了

▲▼全家抹茶季開跑。（圖／業者提供）

▲超商好茶季開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

抹茶控吃一波！隨著草莓季邁入尾聲後，緊接著到來的就是茶香四溢的「抹茶季」了，這次超商也搶先推出系列抹茶麵包、甜點，像是有脆皮的爆餡泡芙，裡頭可是夾了抹茶卡士達與黑糖鮮奶油雙餡，罪惡破表，另外還有四季春茶口味的夾心吐司、滿餡麵包等，通通一次滿足，即日起陸續開賣。

▲▼全家抹茶季開跑。（圖／業者提供）

▲超夯脆皮泡芙夾雙餡。

全家「好茶季」強勢登場，這次一共網羅5款全新茶麵包、甜點，其中，超夯經典脆皮泡芙也推全新「脆皮抹茶雙餡泡芙」口味，特別使用伊勢抹茶調製成抹茶卡士達，搭配黑糖鮮奶油打造滑順又帶有茶香的雙餡，罪惡破表，另外這款「千葉紋抹茶蜂蜜輕蛋糕」，是台灣荔枝蜜與日式抹茶的結合。

▲▼全家抹茶季開跑。（圖／業者提供）

▲柚香金萱奶霜麵包裡頭可是金萱茶製成的豆沙餡、奶霜。

除外還有使用台灣四季春茶粉製成的「四季春茶夾心土司」、「四季春茶滿餡麵包」，以及柚香金萱茶製成豆沙餡、奶霜佐焙茶丁顆粒的「柚香金萱奶霜麵包」，即日起陸續登場，讓茶控一路從早吃到晚。

▲▼杏桃鬆餅屋抹茶季。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼杏桃鬆餅屋抹茶季。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼杏桃鬆餅屋抹茶季。（圖／記者蕭筠攝）

另，日本東京人氣甜點品牌「杏桃鬆餅屋」近日也強打「抹茶季」，首推經典、現點現做4公分高的厚鬆餅款「抹茶栗香白玉」，蓬鬆厚鬆餅先是鋪上滿滿蜜紅豆，接著放上糖漬栗子以及一大球抹茶冰淇淋，最後以Q彈白玉、鮮奶油妝點再撒上抹茶粉，口感厚實好吃；另一款「抹茶白玉紅豆薄鬆餅」，薄鬆餅層層堆疊著抹茶鮮奶油、蜜紅豆，接著再放上一大球抹茶冰及白玉，最後以抹茶粉作結尾，另外還有1款抹茶飲品，有冰、熱的「抹茶咖啡拿鐵」，即日起至4月底限時開吃。

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