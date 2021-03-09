噁！家樂福爆「過夜烤雞加熱再賣、臭酸小菜變滷味」　業者急回應

▲家樂福驚爆熟食沒賣完隔天加熱再賣。（圖／翻攝爆料公社，下同）

記者蕭筠／台北報導

家樂福驚爆熟食賣不完隔天再賣！一群自稱家樂福員工於網上爆料指出，自己所服務門市的熟食課課長，竟要求將每天沒賣完的烤雞、報廢滷味放進冰箱，隔天重新加熱後放回架上「繼續賣」，誇張的是小菜若飄出酸味了更要求洗一洗做成滷味，爆料一出震驚所有人，對此，業者也緊急作出回應。

▲爆料員工指出烤雞照是早班拿出來要加熱並放在地上。

臉書社團「爆料公社」今（9）日有一則貼文爆料某家樂福門市竟將未賣完熟食重新放回架上再賣，內容寫道公司規定每日賣不完的熟食皆要報廢，孰料其門市熟食課課長竟要求員工將未賣完的烤雞、報廢滷味收進塑膠袋中冰進冰箱，隔天再請早班人員重新加熱並放回架上，更誇張的是小菜都已經臭酸還被做成滷味，「我們員工有時候發現聞到酸味，還被要求洗一洗拿去做成滷味，滷更辣、滷更鹹，蓋掉酸臭味道。」

爆料一出立刻湧進大批網友怒轟「太誇張了吧」、「太噁心了吧」、「真沒良心，拒絕往來戶了」、「真沒道德」，還有人說「難怪我買過現吃還臭酸的涼拌海蜇皮絲，拿回去退，熱食部的課長超客氣⋯怒怒怒」、「幾年前就吃過酸的雞了，所以沒有信任大賣場的熟食了」。

對此，業者也緊急做出5點聲明回應，表示十分感謝員工勇於出面指證，並強調絕不允許與通融任何危害顧客食安之行為，對於此狀況目前已由品保團隊進駐分店展開調查，內文所提之課長現也停職靜待調查，而今日販售之熟食包含滷味、沙拉吧等商品全數下架報廢處理，之後也將對該店員工針對熟食生產作業對重新訓練。

家樂福最新聲明如下：

1.家樂福重視食品安全，視食安為公司經營最高指導原則，包含合作供應商及家樂福員工絕不許與通融任何危害顧客食安之行為，如有違者一旦經追查屬實將依公司規定嚴懲，且將追溯責任至管理階層！

2.由於目前媒體提供的照片及影片皆是非常簡短的片段資訊且時間點沒有明確連貫，目前實難以作為判斷依據。但公司接獲關訊息後仍立刻由品管、稽核及相關部門全面展開調查，從商品生產、上架、出清至報廢流程一一調查。

3.由於台北市衛生局也於上周接獲此一投訴，並於3月4日至分店展開稽查，現開立「食品衛生限期改善通知單」皆末有所指相關違規事項，該分店也於昨日向衛生局呈報經銷存與報廢資料，未來樂福也會全力配合相關稽查。

4. 家樂福再次感謝媒關心此一事件，讓我們再次嚴格檢視內部相關管理與流程並提供更好的服務。

5.由於此投訴事關司長久經營的聲譽，也懇請媒體審慎求證報導，若其中有任何造假或不實資訊，家樂福也保留法律追訴權。