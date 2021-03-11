崑大新萌寵誕生　鵝子命名大賽「華歌鵝」、「香奈鵝」勝出

▲6隻黑天鵝寶寶在崑山湖誕生，校方舉辦「崑大鵝子命名大賽」，由房地產開發與管理系3年級羅康宇命名的「華歌鵝、香奈鵝、愛黛鵝、模特鵝、蜜雪鵝、矮鵝」數拔得頭籌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

熬過寒冬，入春後的崑山科技大學迎來新生命，6隻黑天鵝寶寶在崑山湖誕生，引來教職員生紛紛拿起手機搶拍，畫面萌翻全場，為紀念獨具意義的一刻，該校破天荒舉辦第1屆「崑大鵝子命名大賽」。

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校方共蒐集到近300個提案，最終由房地產開發與管理系3年級羅康宇命名的「華歌鵝、香奈鵝、愛黛鵝、模特鵝、蜜雪鵝、矮鵝」，以近4成的票數拔得頭籌，3月10日舉行頒獎暨掛牌儀式，李天祥校長也親自送上獎勵。

崑山科大校園內的崑山湖為「古鯽魚潭」殘存的部分，湖中生態多樣化，經過採集鑑定有日本沼蝦、克氏魚、極樂吻蝦虎、吉利慈鯛及吳郭魚等，另外還有土鵝、白天鵝、鴛鴦與黑天鵝，形成多元的自然生態圈。此次為甫誕生的黑天鵝寶寶進行命名活動，參與十分熱烈，首輪提名階段就有近300組提案參與，甚至連日籍學生也一同報名，為鵝寶寶取了日文名字，相當有趣！

校方最後遴選10組提案進行網路人氣投票，羅康宇最終以「華歌鵝、香奈鵝、愛黛鵝、模特鵝、蜜雪鵝、矮鵝」勇奪人氣獎第一，在總票數406票中奪得158票，占了近4成票數，空間設計系一年級李苡瑄的「黑糖、黑蒜、黑芝麻、黑棗、黑木耳、黑豆」獲得第二高票，公共關係暨廣告系四年級梁芳綾命名的「福鵝康、菲鵝普斯、歐尼鵝、威鵝史密斯、王嘉鵝、歐尼鵝」則獲得第三高票，李天祥校長親自頒發3千至1千不等的咖啡禮券，鐘俊顏副校長、張世熙學務長皆出席與會。

李天祥校長表示，透過命名活動，期盼讓大家更重視校園生態，近期也會重新規劃崑山湖的環境工程，提供天鵝們良好的成長空間，也讓學生能有一個欣賞湖面生態的舒適環境，祝福天鵝寶寶們在所有人的關愛下跟著崑山科大一同成長茁壯。黑天鵝寶寶在2月3日誕生，當天正逢崑大李正合創辦人的告別式，不少教職員生都認為，這是創辦人留下來的禮物，也讓人格外珍惜新生命。

獲得最高票的羅康宇表示，原先只是因系辦助理鼓勵而參賽，最後得知自己通過提案時，便號召班上同學為自己投票，他很驚訝校內竟有如此有趣的互動比賽，透過這次活動，也讓他開始關注校園環境。李苡瑄與梁芳綾則說，因為此次比賽，更關注黑天鵝，將來會更重視生態保育。

崑山湖過去曾有惡意人士利用半夜潛入，將價值不斐的黑天鵝偷走變賣，或在湖邊非法釣魚誤傷天鵝的案例，天鵝的成長過程可謂艱難險阻，經過飼養員和獸醫的細心照料和餵食，新生命才得以順利成長，校方日前也發布聲明，崑山湖嚴禁釣魚、戲水、游泳，期盼大家能一同維護動物們的生存空間。

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