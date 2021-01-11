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人生經歷化為寶典　崑大電子系特聘教授衞祖賞出版《給青春的你》

▲崑山科技大學電子工程系特聘教授衞祖賞，近日出版《給青春的你》，將自己教職和人生歷程化作一篇篇短文，書中內容廣獲師生好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學電子工程系特聘教授衞祖賞，近日出版《給青春的你》，將自己教職和人生歷程化作一篇篇短文，書中內容廣獲師生好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學電子工程系特聘教授衞祖賞，在行政工作、產官學研計畫、技術移轉、研究成果、教學輔導及社會公益等方面皆有傑出貢獻，投入教職33年來的他，近日出版《給青春的你》，將自己教職和人生歷程化作一篇篇短文，書中內容廣獲師生好評，售書盈餘扣除成本後將全數捐給崑大電子系作學生獎助學金。

衞祖賞教授擁有國立成功大學電機所博士學位，1987年至崑大服務，任教電子工程系33年，曾擔任國際暨兩岸交流處國際長、國際學院院長、學務長、工程學院院長、電子系主任，更擔任過國際副校長，推動國際化發展，培養學生國際視野，一生奉獻教育，曾獲頒教育部「教學績優教師獎」、中國電機工程學會「傑出工程教授獎」。在校期間經常栽培經濟條件不利的弱勢學生，也積極指導和協助學生一同參加競賽和社會服務，提攜後學，不遺餘力，言行皆受到許多師生的敬重。

▲崑山科技大學電子工程系特聘教授衞祖賞，近日出版《給青春的你》，將自己教職和人生歷程化作一篇篇短文，書中內容廣獲師生好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《給青春的你》是衞祖賞教授的第14本書，也是封筆之作，有別於前13本出版的電機資訊專業教科書，《給青春的你》將他的人生歷程和教育經驗收錄其中，提供後學閱讀書中案例，進一步作為調整人生態度的寶典。衞祖賞教授表示，自1996年起他便開始教授職場倫理與就業輔導的通識課程，他將個人的所見所聞整理分享，學生的反應都很不錯，因此決定在退休的前一年，重新將故事彙整成書，並作為課堂補充教材，希望能帶給學生正面的思想和啟發。

問起書中最喜歡的章節，衞祖賞教授毫不猶豫地說了〈佛祖保佑〉這篇故事，內容敘述母親對他一生的影響，他認為有今日的成就，媽媽和奶奶的教育對他影響甚深，字字句句透露出對於家人的景仰和感謝。他也提醒學生們：「孝順的人容易撐過難關，更不要忘記對長輩表達感恩，因為成功除了來自於自身努力外，更多的其實是有家人和貴人幫助。」要懂得飲水思源，不可因成功而自大。

衞祖賞教授語重心長地說：「現在許多學生因為生活圈狹窄、人際關係薄弱，且大部分的時間都花在手機和網路上，他們很少閱讀，也不會和前輩學習人生經驗，遇到挫折或問題時反而不知道如何面對與解決。」因此，他希望學生們能夠愛上閱讀，也能夠廣泛交友，不同年齡的朋友必定會給自己帶來不同的價值觀和視野。

此次出版新書消息一出，不少教師自掏腰包支持，甚至畢業已久，但曾是衞祖賞教授學生的校友，購買一百本書，希望贈送予高中職生，期勉正值青春的學生們能夠以書中的內容勉勵自己、奮發圖強，並將書中的故事做為反躬自省的葵花寶典，盼閱讀此書讓大家走在人生這條路上，能有勇氣去對面所有挑戰。

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