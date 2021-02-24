崑大時尚學程愛情萬歲合作　新娘團隊南美二館快閃

▲崑山科技大學時尚學程師生，12位美麗的模特兒團隊在台南市美術館2館舉行婚紗攝影沙龍快閃，成功吸引眾人目光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學時尚展演事業學士學位學程寒假不停歇，繼年前執行知名塑身衣品牌時尚秀後，時尚學程師生再度獲得台南在地知名婚紗品牌「愛情萬歲」廠商邀約，共同策劃公司30周年慶活動「春˙時尚季」，12位美麗的模特兒團隊在台南市美術館2館舉行婚紗攝影沙龍快閃，成功吸引眾人目光。

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崑大時尚學程與婚紗品牌業者合作，日前特別前往台南重要的藝術景點－台南市美術館2館舉行婚紗攝影沙龍快閃活動，12位美麗的模特兒專業的肢體表現深具舞臺魅力，舉手投足間吸引路過民眾目光，為本次快閃活動達到宣傳效果。南美館2館是獨具特色的當代建築，也是IG打卡熱點，此次學生穿著一件件璀璨禮服，與白色建築物互相襯托，宛如仙女下凡，可說是一場相當夢幻的視覺饗宴。

時尚學程近年來透過不同形式的活動展現，協助台南在地時尚產業提升品牌知名度。時尚學程主任葉俊吾表示，時尚學程肩負提升臺南在地時尚產業的使命，透過產官學合作模式，不斷提升台南市時尚產業的在地能量，師生透過一次次與產業界的實務合作鏈結，執行大型活動的能力備受時尚產業界的認同，越來越多廠商主動聯繫並表達合作意願，期望透過多樣化的產學合作機會，擴展時尚學程學生的視野與經驗。

崑山科大時尚學程是全國唯一培養全方位時尚領域專業人才的科系，除了致力於學生專業能力的培養培養，在學期間學程老師即帶領學生投入各項產學實務合作，讓學生在校所學習之相關技術，隨時受到業界專業檢視，藉由每一次的校外合作機會，提升時尚學程師生團隊的活動企劃之能量。

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