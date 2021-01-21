2020台灣國際海報新星獎全國最優　崑大視傳系摘金奪銀獲雙銅

▲「2020台灣國際海報新星獎」揭曉結果，崑山科技大學視覺傳達設計系團隊，是該競賽參與件數、入圍件數及獲獎件數最高的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台灣海報設計協會設計協會主辦，兩年一屆的設計界盛事「2020台灣國際海報新星獎」揭曉結果，崑山科技大學視覺傳達設計系團隊榮獲1金1銀2銅，以及3件評審特別獎、2件優選獎，全校作品入圍37件，讓師生團隊3度獲得「最佳團體獎」，也是該次競賽參與件數、入圍件數及獲獎件數最高的學校。

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台灣海報設計協會為提升我國學生設計海報的能力，自2008年起舉辦「台灣海報新星獎」，以協會會員年度海報展結合學生海報設計競賽舉辦聯展，帶動設計師與學生交流。2018徵件對象擴大到國際學生，並改名「台灣國際海報新星獎」，提供各地學生展現設計創意的舞台，促進設計視野及國際化。本屆參賽學校共76所，總收件數1347件，入圍初審總件數114件，共評選出優選10件、評審獎5件、金獎1件、銀獎2件、銅獎3件，競爭相當激烈！

本屆競賽年度主題「再生Regeneration」，以設計觀點尋找人類新的生存鏈結，為永續共存的未來找出一絲可能的線索。經過評審多次評選與討論，崑山科大視傳系鄭瑋欣「塑造新衣」奪下金獎，抱走3萬元獎金，同系的陳怡秀「尾生」與中國科大陳薇伃「Regeneration」並列銀獎，同樣來自崑大視傳系的陳昱鴻「重生」、吳亭儀「鋁use」、亞洲大學范慈軒「Not only chop down trees」皆獲得銅獎。

台灣設計研究院林鑫保副院長說明該次主題「再生Regeneration」，呼應台灣設計研究院在研究的元素，我國在循環設計，尤其是在永續方面，於國際間獲得非常大的成效，這個議題不分平面、產品、空間，任何的領域都可以來共築，展出作品水準也相當高。台灣海報設計協會理事長蔡進興表示，協會創立30周年，在設計推廣方面有實質的貢獻，希望大家能夠為海報創作這個領域做出成就，期望年輕學子在設計方面注入更多的活力，培養國際視野，讓台灣的設計推向世界。

崑大視傳系黃志偉主任表示，該系課程規劃務實致用，課程導入實作與設計競賽，本屆由鄭中義老師領軍，與蔡明君、梁國靖、張聰賢、曾薰誼等教師，特別開設微學分進階海報實務技能課程，更邀請2019榮獲莫斯科國際平面設計雙年展金鋒獎得主學長王健宇，返校經驗傳承，共同指導學生參加該次競賽，

鄭中義老師說明，台灣海報設計協會自2008年起每2年舉辦一次台灣海報新星獎，10多年來，崑大視傳系3度奪金，寫下歷史紀錄，也是多次榮獲最佳團體獎殊榮的學校。崑山科大積極鼓勵優秀學生專業作品參加校外競賽，透過競賽、觀摩學習提升學生專業及創新能力，該次更透過高教深耕計畫挹注師生參賽經費及交通費，視傳系也不負眾望，入圍件數 37件全國最高、成績最亮眼，讓全場驚豔。

創意媒體學院院長吳宏偉教授則認為，讓學生學用合一務實致用，是給技職學生學習的核心精神，期望藉由這次競賽觀摩學習，提升學生專業及創新能力，也是檢核學習成效的最佳印記。崑大視傳系創立以來，積極輔導同學參與國內外競賽，成果豐厚，歷年榮獲德國紅點設計獎、金點設計獎年度最佳設計獎、金點新秀年度最佳設計獎、莫斯科國際平面設計雙年展金鋒獎、香港最具影響力設計獎、澳門設計雙年展獎等佳績，足見學生的實務訓練，足以登上各大國際舞台。

「台灣海報新星獎」以協會會員年度海報展結合學生海報設計競賽舉辦聯展，該次

邀請來自台灣、中國、香港、澳門、日本、韓國、美國、伊朗、丹麥、波蘭、克羅埃地亞等10多個國家的海內外設計師共38件作品、海報協會會員創作共27件，總計65件參與展出，共同促進國內外設計人才有良好的交流與發展。

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