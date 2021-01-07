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崑大環工系莊宏展勇抗血癌　獲周大觀抗癌圓夢助學金

▲崑山科技大學大環境工程系一年級學生莊宏展，患有急性淋巴白血病，長期以醫院為家勇敢抗癌，12月獲得「周大觀基金會2020年抗癌圓夢助學金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學大環境工程系一年級學生莊宏展，患有急性淋巴白血病，長期以醫院為家勇敢抗癌，12月獲得「周大觀基金會2020年抗癌圓夢助學金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學大環境工程系一年級學生莊宏展，與就讀屏東科技大學生物科系的同卵雙胞胎弟弟莊宏毅，幼時確診急性淋巴白血病，就此展開了長期以醫院為家的抗癌之路，但這些經歷卻成為莊宏展的養分，他選擇環境工程就讀，希望未來能發揮所長保護環境，12月更獲得「周大觀基金會2020年抗癌圓夢助學金」。

莊宏展確診罹患急性淋巴白血病（血癌）時年僅3歲，可說是老天爺對莊宏展一家開了極大的玩笑，談起化療的那段期間，莊宏展其實沒有太多的記憶，只記得當時仰賴的全是服務於嘉義基督教院的護理師媽媽無微不至的照顧。

莊宏展表示，自己對於家人除了感謝以外更多的是愧疚，母親當時為了照顧他們辭掉工作，經濟壓力全落到爸爸身上，家人為了這場突然的意外都付出了全部的心力。幸運的是，小兒白血病的成功率很高，在家人努力照顧下，兄弟倆雙雙打敗血癌，只需每年定期回診追蹤，不會影響生活。

▲崑山科技大學大環境工程系一年級學生莊宏展，患有急性淋巴白血病，長期以醫院為家勇敢抗癌，12月獲得「周大觀基金會2020年抗癌圓夢助學金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雖罹患過血癌，但莊宏展依然堅定目標，某次在搜尋科系的過程中，發現了崑大環工系，讓他決定要投入環工領域，希望能以自身專長來守護家園，讓空氣、土地、水源都能零汙染，以環境健康帶動身體健康，讓大家都遠離癌症。

莊宏展提到，就讀崑大環工系期間，收穫最多的便是「中水淨化暨再利用系統」管理及維護作業，透過水資源保護，解決日益嚴峻的淡水缺乏問題，為氣候變遷盡一己之力，校內廢水利用也能改善環境衛生問題。才剛入學的莊宏展，已經開始準備公務員的考試，希望一畢業就能進入相關單位服務，也能給家人穩定的生活。

▲崑山科技大學大環境工程系一年級學生莊宏展，患有急性淋巴白血病，長期以醫院為家勇敢抗癌，12月獲得「周大觀基金會2020年抗癌圓夢助學金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環工系系主任許蕙琳表示，莊宏展甫入學即加入環工系「水環境守護志工隊」，跟著學長姐開始執行污染巡守、通報、水質監測及教育宣導等河川守護行動；此外，他亦積極參與環工系USR計畫，目前已能自信專業地解說導覽「中水淨化暨再利用系統」，表現十分優異。就學期間，莊宏展也經常與系上回母校嘉義縣東石高中分享學習經驗，以自身經歷鼓勵學弟妹們朝自己的目標前進，正面的樂觀態度，足以作為大家的楷模。

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