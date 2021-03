嬤死12年無人知！醫上門才踢爆「遭夫藏屍」　鄰居驚：完全沒味道

▲馬麗因未接種疫苗而被警方發現已死亡多年。此為示意圖,非新聞當事人。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/綜合報導

英國80歲退休老婦馬麗(Christina Malley)未在最近的疫苗接種計劃中接受疫苗注射,引起醫護人員關注。警方到家中調查時發現,馬麗早已過世,而且她的屍體一直被藏在家中。警方懷疑,馬麗可能早在12年前就已經死去,但目前警方仍在對其死因進行調查。

Body of elderly woman found dead at Scots home 'may have lay there for 12 years' as cop probe continueshttps://t.co/u7zacvQPGc