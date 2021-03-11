　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸疫苗普打後摘口罩時間提早？　張文宏：今年非常困難

▲北京民眾在車站排隊通過體溫篩檢站。（圖／CFP）

▲民眾在北京車站排隊通過體溫篩檢站。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸進入新冠肺炎疫苗普打階段，民眾可在網上提出申請，免費進行接種，全民摘口罩地時機也引起外界關注。對此，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨（10）日表示，疫苗得到普遍接種前，對口罩的要求始終存在，「今年年底想要徹底摘掉口罩非常困難，明年在大家疫苗接種情況非常好的情況下有機會。」

▲上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／翻攝央視）

▲上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／翻攝央視）

張文宏提到，疫苗只是保證疾病在本地區不會造成暴發，但無法給個體提供100%的保護，「只有將來做好疫苗普遍性接種，同時國際疫情出現大幅度下降，在這兩個條件都達到的時候，明年下半年我們可能會逐步看到這個趨勢（摘口罩）。」

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲大陸民眾進行新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

對於民眾自主申請疫苗施打，張文宏也建議，如果有機會就可以去打，隨著時間的推移，接種可能出現擁擠現象，「現階段年輕人把疫苗打好，就是對家庭、對國家的貢獻；中國的疫苗運輸方便、安全性高，非常有利於全民接種。」

張文宏表示，如果不經過非常嚴格的公共衛生管控或疫苗接種，疫情不會自行在世界上消亡，「很多人覺得國內疫情管控得很好，沒有急迫性，但我們必然面臨世界重新打開時的風險。」

張文宏強調，全球各國會陸續打開國門，打疫苗的急迫性也會越來越高，「在此之前，我們迫切需要完成接種以應對輸入性風險。」

ET快訊
311大地震今昔對比照曝光！　災民親睹殘破屍忍痛重生
快訊／華山人魔性侵分屍還脫產！家屬求償1400萬判決出爐
激戰高中女學生被逼退伍！　教官搬法條嗆：沒規定不能上床
二伯戒喝拿鐵4個月「激瘦6Kg」　公開最新體重

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸疫苗普打後摘口罩時間提早？　張文宏：今年非常困難

鄭永年：香港缺少有治理能力的愛國者

美印太司令稱「解放軍6年內攻台」　陸外交部回應了

香港選制改革草案今定槌　循「國安法模式」先通過後出細則

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

惡鄰偷埋水管被抓包！　發狂把1女2童「從4樓丟下」殺害

「十四五」提改善華北空汙　專家：汙染排放需再減7成

殘虐動物年齡層下降　陸研擬修法「最高罰3千」

楊潔篪、王毅會布林肯？美中欲「修復關係」　陸外交部回應了

黎智英涉非法集結案　法庭裁定所有控罪表證成立

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

小客車緩慢減速...騎士跟著停煞！ 下秒遭重機從後追撞飛貼擋風玻璃

交警「排隊買飯」店家霸氣優先給　暖心老闆娘：怕員警執勤沒空吃！

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

陸疫苗普打後摘口罩時間提早？　張文宏：今年非常困難

鄭永年：香港缺少有治理能力的愛國者

美印太司令稱「解放軍6年內攻台」　陸外交部回應了

香港選制改革草案今定槌　循「國安法模式」先通過後出細則

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

惡鄰偷埋水管被抓包！　發狂把1女2童「從4樓丟下」殺害

「十四五」提改善華北空汙　專家：汙染排放需再減7成

殘虐動物年齡層下降　陸研擬修法「最高罰3千」

楊潔篪、王毅會布林肯？美中欲「修復關係」　陸外交部回應了

黎智英涉非法集結案　法庭裁定所有控罪表證成立

經長廿年來首度對談台美經貿前景　王美花：5G、AI、電動車深化合作

草莓季倒數！「夢幻草莓手搖飲」懶人包　冰沙、果茶通通要搶喝

終於不用再穿醜雨衣！千元「防水外套」守護你的時尚造型

男子打羽球突倒地命危　警搬AED搶救...軍醫、護理師路過加入

生鮮水產行違法使用「工業鹽」添加物　南檢提起公訴

免斷食也能瘦！她曝「油麵→乾麵」6大神級吃法　一天狂砍300卡

林書豪自信能為NBA球隊帶來貢獻　在G聯盟創下另類生涯新高

鯊魚突然出現腳邊！瘋狂攻擊釣魚男　「一根釣竿」當武器對戰

停產的是「特級紅米酒」！　台酒：民眾常用款正常販售

雲端最前線／周錫瑋棄權藍黨魁！ET民調出爐 支持者最愛韓國瑜

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

大陸熱門新聞

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

13歲少年剝皮分屍6歲男童！藏屍15天淡定上學

他爬陽台偷窺空姐鄰居洗澡！遭對方一腳踢下樓

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

董娘PO文控老公不回家　害股價兩天暴跌19%

三寶闖紅燈鬼探頭！　秒被撞飛「空中轉720度」老婆慘死

美印太司令稱「解放軍6年內攻台」 陸外交部回應了

男偷埋水管被抓包　殺鄰居1女2童

控制狂父母逼輕生　女兒遺書曝光

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

包道格：拜登以模糊方式來安撫中國

59歲「台灣女孩」凌友詩：立法懲罰台獨！

更多熱門

相關新聞

委國總統馬杜洛接種俄「衛星五號」疫苗：感覺挺好

委國總統馬杜洛接種俄「衛星五號」疫苗：感覺挺好

全球多國爭相訂購輝瑞、阿斯特捷利康與莫德納疫苗的同時，與美國及西方國家關係惡劣的委內瑞拉，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）接種了俄羅斯加馬列亞「衛星五號」（Sputnik V）疫苗，完成後他表示感覺還不錯。

醫療瀕臨崩潰！巴西25首府ICU使用率「超過80％」

醫療瀕臨崩潰！巴西25首府ICU使用率「超過80％」

研究：英國COVID-19變異病毒株　致死率明顯較高

研究：英國COVID-19變異病毒株　致死率明顯較高

搭Uber拒戴口罩！　白目女「狂咳」嗆司機

搭Uber拒戴口罩！　白目女「狂咳」嗆司機

1.68億孩童因疫情沒上學　恐永遠中輟

1.68億孩童因疫情沒上學　恐永遠中輟

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒疫苗張文宏口罩

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

江宏傑公司華研怒提9點反擊：太可惡

福原愛出遊高帥男起底！

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面