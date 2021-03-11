陸疫苗普打後摘口罩時間提早？　張文宏：今年非常困難

▲民眾在北京車站排隊通過體溫篩檢站。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸進入新冠肺炎疫苗普打階段，民眾可在網上提出申請，免費進行接種，全民摘口罩地時機也引起外界關注。對此，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨（10）日表示，疫苗得到普遍接種前，對口罩的要求始終存在，「今年年底想要徹底摘掉口罩非常困難，明年在大家疫苗接種情況非常好的情況下有機會。」

▲上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／翻攝央視）

張文宏提到，疫苗只是保證疾病在本地區不會造成暴發，但無法給個體提供100%的保護，「只有將來做好疫苗普遍性接種，同時國際疫情出現大幅度下降，在這兩個條件都達到的時候，明年下半年我們可能會逐步看到這個趨勢（摘口罩）。」

▲大陸民眾進行新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

對於民眾自主申請疫苗施打，張文宏也建議，如果有機會就可以去打，隨著時間的推移，接種可能出現擁擠現象，「現階段年輕人把疫苗打好，就是對家庭、對國家的貢獻；中國的疫苗運輸方便、安全性高，非常有利於全民接種。」

張文宏表示，如果不經過非常嚴格的公共衛生管控或疫苗接種，疫情不會自行在世界上消亡，「很多人覺得國內疫情管控得很好，沒有急迫性，但我們必然面臨世界重新打開時的風險。」

張文宏強調，全球各國會陸續打開國門，打疫苗的急迫性也會越來越高，「在此之前，我們迫切需要完成接種以應對輸入性風險。」