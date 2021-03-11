防疫停辦！彰化教育盃比賽獨漏「羽球＋太極拳」　家長反彈

▲彰化縣教育處今年教育盃賽事獨漏羽球與太極拳。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣教育盃錦標賽，將於3月23日開始盛大舉行，在教育處官網公告列有22項運動項目，卻獨漏羽球及太極拳，引發家長及選手反彈，對此教育處長陳逸玲表示，由於這兩項運動報名人數都超過千人，在召集委員會開會後，當時因疫情嚴峻決議暫停舉辦，近日疫情趨緩，是否開放比賽也將對此重啟研議。

羽球是彰化縣的國民運動項目之一，家長們聽到羽球跟太極拳全都漏，生氣的說，羽球打球距離比衛福部所訂的社交距離還來得長，分組不就可以分散人群，會造成防疫破口，那其他運動也該禁辦吧！

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▲彰化縣教育盃錦標賽。（圖／翻攝自教育處官網）

一名在高中職擔任羽球教練就表示，當初聽聞彰化縣教育盃因為報名羽球項目人次過多，因此要停辦，非常失望，近日又聽到教育處將研議重新舉辦的好消息，相當的開心，也企盼羽球協會藉此承辦，讓選手們能有一展長才的機會。

教育處官網指出，109學年度教育盃辦理項目排球、拳擊、舉重、空手道、軟硬網、柔道、桌球、摔角、游泳、足球、手球、躲避球、木球、推手、溜冰、圍棋、劍道、曲棍球、槌球、跆拳道、武術、巧固球，共計22項競賽，就是獨漏太極拳跟羽球2項比賽。

教育處對此強調，教育盃賽太極拳和羽球是因參賽人數超過1000人，經承辦單位委員會評估無法落實防疫措施而停辦，但為保障選手權益，同時兼顧防疫措施下，將審慎研議後續處理。

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