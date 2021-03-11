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醫療瀕臨崩潰！巴西25首府ICU使用率「超過80％」　單日死亡創新高

▲▼巴西9日單日死亡人數再創新高，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）仍覺得民眾大驚小怪。（圖／路透）

▲巴西醫療系統危急，殯葬業忙翻。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

因疫苗開始擴大接種，全球多國開始出現疫情趨緩的現象；然而此刻的巴西疫情仍然嚴峻，死亡人數更是於9日再創新高。巴西一所研究機構強調，國內確診人數仍不斷增加，大部分城市的醫療系統也已經瀕臨崩潰，其中25個城市甚至超過80％的照護單位已經人滿為患，醫護人員的情況也極度令人擔憂。

巴西2019冠狀病毒（COVID-19）疫情居高不下，9日單日1972人死亡再創該國新高。根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，巴西至今已累計1120萬2415例確診、27萬549死。

▲▼巴西9日單日死亡人數再創新高，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）仍覺得民眾大驚小怪。（圖／路透）

▲總統波索納洛受訪時對著記者咳嗽。（圖／路透）

該國克魯茲基金會（Fiocruz）當天發布一份報告，指出巴西27州首府中有25個成年人ICU病床使用率已經等於或大於80％，其中15個首府ICU病床使用率更高達90％以上，波爾圖韋略和里奧布蘭科更分別達到100％及99％。當前只有貝倫與馬塞約（Maceió）低於80％，但分別也來到75％及73％，顯示醫療系統離崩潰只有咫尺之遙。

基金會專家警告，巴西變種病毒具高度傳染性，擴散速度快且分布廣泛，當前只能寄望大規模接種疫苗能幫助抑制傳染速度，但計畫在上半年實現太過困難。

不同於川普，同樣在疫情之初謔稱「只是小感冒」的總統波索納洛（Jair Bolsonaro）仍在台上，他的防疫表現備受批評，但此時他仍要求國民不要大驚小怪，致使巴西回歸防疫正途和正常生活的路變得更加遙遠。

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