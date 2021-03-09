狠夫手指虎打爆妻頭！幼女捧臉盆幫擦血　握拳控：爸爸這樣弄媽咪　

▲淡水暴力夫李男違反保護令，竟當著自己母親面前持尖銳物揍妻子。（圖／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水區1名李姓暴力夫違反保護令，當著自己母親面前持疑似手指虎朝妻子頭部重擊流血，並依家暴殺人未遂罪起訴。士林地院9日首度開庭，李男勘驗影片時不時打斷甚至為自己辯解「我是拿鑰匙不是手指虎，而且我老婆把我壓著怎麼是我打她」。其中一段影片，當員警問怎麼了，只見李男女兒回警員「爸爸弄媽咪，媽咪不舒服」。

在押的李男9日被提訊出庭，因為他多次毆打妻子，妻子並持有保護令。去年12月13日李男知道妻子帶著女兒前往婆婆家，竟按電鈴衝進去。庭中勘驗影片，李男強力否認自己有殺人，甚至辯「沒有拿手指虎，是拿鑰匙。」

法官當庭勘驗警員案發時身上密錄器，影片上顯示當警員獲報趕到現場時，李男已經被妻子及李母合力壓制在椅子上，李男甚至不斷碎念。妻子的頭卻不斷滲血、且不斷崩潰大哭，一旁年僅6歲的幼女小美（化名）冷靜的向警員表示：「爸爸這樣對媽咪，媽咪不舒服」，甚至對著爸爸說「為什麼要這樣弄媽咪！」並不斷安撫著媽咪說「媽咪你還好嗎？」也比手勢給警員看「因為爸爸（這樣）用媽咪！」

癱坐在椅子上的盧姓妻子，不斷喊著頭很暈，卻仍不忘關心婆婆，甚至用虛弱語氣不斷詢問還好嗎？當警察告訴她們救護車來了，盧妻向女兒說「妳先跟著姨媽，媽媽去醫院」此時小美卻大哭了起來，甚至快步走到浴室端臉盆及毛巾要給媽媽擦剛剛受傷的地方，給她秀秀。

貼心的小美一路陪著媽媽走下樓，小美問「媽咪妳有看到爸爸用什麼用妳頭嗎？」盧妻則回「沒有看到...」精靈的小美則回「用鐵，（甚至將右手握拳重複動作給自己媽咪看）」李男母親一旁也表示：「他有拿刀！」她也轉頭不斷跟自己媳婦道歉，2人甚至抱在一起哭互相安慰，盧妻哽咽的回婆婆「不是妳的錯，不是我們的錯...」

因影片有多段，李男勘驗到一半要求法官不要再放了甚至說：「這根本就是挾天子以令諸侯，重複在傷口上撒鹽，很痛！」李男不斷指控是妻子不讓他看女兒，甚至還要約在派出所，是怎樣！並且囔囔說著自己沒有違反保護令，保護令是說不能到XXX路，但當天是妻子帶著女兒跑到他媽媽家要錢，甚至說「那我家耶！」我不能回家嗎？

由於李男要求停止勘驗影片，法官諭知全案4月6日進行審理庭並預計傳喚李男妻子及李母等證人出庭作證。

鳳梨遭詐70萬：偶不是笨蛋 曝「水產女大亨」背景...她是垃圾！

框酒店妹回豪宅強吻指侵...她哭著逃離！建設業豬哥下場曝

兩大明星商品人氣爆棚