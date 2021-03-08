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鳳梨遭詐70萬：偶不是笨蛋　曝「水產女大亨」背景...她是垃圾！

▲鳳梨直播。（圖／翻攝自IG／鳳梨、罔腰）

▲網紅「罔腰」前男友「鳳梨」，遭自己女性老客戶佯稱「周轉不靈」好心借70萬給對方竟要不回來。（圖／翻攝自IG／鳳梨、罔腰）

記者黃宥寧／綜合報導

網紅「罔腰」前男友「鳳梨」遭詐騙70萬，他向記者表示「莊女是老客戶，每次都會向他買1至2萬的商品。」鳳梨氣憤說，當初想說2人互動都不錯，莊女逢年過節也都會送上「水產」給他當禮物，豈料對方竟濫用信用，向他哭窮沒錢周轉。鳳梨一出手就是借70萬，莊女錢借了人卻失蹤，讓他憤而報警，莊女依詐欺判有期徒刑6月，得以18萬元易科罰金定讞。

鳳梨2019年5月1日收到莊女發送的臉書訊息，對方自稱有在投資黑鮪魚，而且獲利不錯，於是答應一起投資，並在隔日請當時的女友罔腰到銀行臨櫃匯款50萬元。然而，莊女拿到款項後，隨即把錢領走，清償自己欠下的高利貸債務。

事隔大約兩週後，莊女再度透過臉書聯繫鳳梨，聲稱積欠黃姓水產蝦子廠商20萬元貨款，想請鳳梨先代墊款項，等到她的客票到期入款，就會馬上還錢，再次得手20萬元，這筆錢則被她拿去償還房屋裝潢費用。

鳳梨接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「不是投資啦，偶不是笨蛋。」他氣憤表示，莊女原本是他客人，跟他買商品有1到2年時間了，是老客戶；當初莊女裝可憐表示，「我在做水產，你也知道，最近需要一筆錢周轉」，鳳梨當下聽到不疑有他，畢竟莊女每次買服飾、保養品都相當闊綽且單筆都是萬元起跳，逢年過節對方也會送上「水產」給他。

但萬萬沒想到真心換絕情，以為彼此互動都不錯，幫個忙，也沒有想過會「投資水產會獲利」這樣的說詞，但沒想到自己會被騙，到現在錢都沒有拿回來，更批對方是垃圾。

鳳梨也向記者爆料，當初他在網路上說自己被騙的事情，有許多網友也有私訊他「自己也有遭騙的情況」，讓他認為莊女就是個就是慣犯，他氣PUPU說希望對方可以被判重刑，防止她再出去騙人。

對此高雄地檢署偵查後認為莊女犯行明確，依詐欺取財罪向法院聲請簡易判決，高雄簡易庭審理後判莊女6月徒刑，得以18萬元易科罰金，莊女上訴表示「我有與鳳梨調解的意願，但鳳梨竟以懸賞方式請別人來找她談，所以她才避不見面」，甚至認為原判決判太重。

但高雄地院合議庭認為，莊女於偵查中表示「是鳳梨不願讓我分太多期，我無法1次還清，所以躲避不敢跟他聯絡」，與她上訴理由不符，加上莊女於開庭時承認「我目前都沒有還錢」，法院依莊女請求安排調解，鳳梨表示無調解意願，因此認定莊女上訴無理由，判決駁回全案定讞。

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