囂張畫面曝！35輛超跑霸西濱當賽道　斑馬線為起點「排隊狂飆」

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局於2月27日深夜2時許接獲民眾報案，在台61線西濱快速道92.5公里處，有多部車輛集結兩兩競速，警方獲報後立即趕赴現場，競速車輛見巡邏車到來，便往國道3號竹南交流道駛離；苗栗警方以車追人，將涉及競駛的11輛人車依公共危險罪嫌送辦，並對另22輛人車開出31張違規罰單。

▲競速車輛將台61線當作賽道，直接在路口當起跑點，完全不顧其他車輛的安危。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警方表示，2月27日深夜2時23分接獲民眾通報，稱在竹南鎮台61線92.5公里處，有多部車輛集結競速，警方抵達現場時，競速車輛車竟往國道3號竹南交流道方向駛離。苗警立刻調閱監視器經過濾有保時捷、賓士、福斯等名車，多達35輛相關車輛涉及此次車聚。

▲▼競速車輛不顧其他人車的安全，直接逆向迴轉上台61線集結。（圖／記者黃孟珍翻攝）

交通隊指出，其中涉及競駛違反刑法公共危險罪車輛計11輛，另違反道路交通管理處罰條例共22輛（違規停車2案、逆向行駛3案、違規迴轉5案、闖紅燈13案、危險駕車8案），並將通知相關人員到案說明，並依法移送及舉發相關違規行為。

苗栗縣警察局也強調，警方執法公權力不容挑戰，並呼籲民眾切勿駕車有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，以維護道路交通安全。

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