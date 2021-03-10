民眾黨遭批投機　楊寶楨：針對不同議題合作哪裡有問題？

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨近來陷入立場搖擺爭議，先是黨主席柯文哲與國民黨主席江啟臣同台，掀起「藍白合」討論，接著立院黨團總召邱臣遠和民進黨合作搶召委，引來外界「棄藍投綠」的批評。對此，民眾黨發言人楊寶楨無奈表示，民眾黨一直以來希望走出白色中道力量，難道沒有完全靠攏藍綠其中一方，就要被抹黑是「投機行為」、「沒有中心思想」？

楊寶楨表示，近期民眾黨團邱臣遠委員獲得跨黨派支持，順利在立法院取得第一席召委席次，先感謝支持的委員們；不過民眾黨卻也因此被貼上標籤，說是「綠白合作」、「棄藍投綠」、「投機行為」。

「要先澄清的是，柯文哲主席一向尊重黨團自主運作，這次召委選舉，並沒有任何指示。」楊寶楨強調，外界揣測是柯文哲下令「不准藍白合」，只能說是想太多了。

楊寶楨說，民眾黨一直以來希望走出白色中道力量，難道沒有完全靠攏藍綠其中一方，就要被抹黑是「投機行為」、「沒有中心思想」？

楊寶楨表示，主席柯文哲和民眾黨的中心思想就是「讓人民過好生活」，民生經濟問題是我們最在乎的，所以就不同議題尋求合作空間，才能讓這些迫切需要被解決的問題被更多人看見，「其實我不太懂，針對不同議題跨黨派對話和合作，到底哪裡有問題？」

楊寶楨強調，雖然這次在立院召委選舉這件事上，和民進黨有較多互動，但不代表民眾黨監督政府的力道會因此減弱；該說的、該做的，我們都不會手軟。但現在竟然傳言，有藍營的委員打算要封殺民眾黨提案，希望這是個「假消息」，各黨派都能就事論事、不會為反而反。

最後楊寶楨喊話，希望台灣的政治文化能逐步擺脫「意識形態」和「選舉為重」的枷鎖，朝野共同優先關注民生經濟問題，讓人民有更好的生活。