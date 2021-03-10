　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨遭批投機　楊寶楨：針對不同議題合作哪裡有問題？

▲民眾黨發言人楊寶楨主持新春團拜。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨發言人楊寶楨。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨近來陷入立場搖擺爭議，先是黨主席柯文哲與國民黨主席江啟臣同台，掀起「藍白合」討論，接著立院黨團總召邱臣遠和民進黨合作搶召委，引來外界「棄藍投綠」的批評。對此，民眾黨發言人楊寶楨無奈表示，民眾黨一直以來希望走出白色中道力量，難道沒有完全靠攏藍綠其中一方，就要被抹黑是「投機行為」、「沒有中心思想」？

楊寶楨表示，近期民眾黨團邱臣遠委員獲得跨黨派支持，順利在立法院取得第一席召委席次，先感謝支持的委員們；不過民眾黨卻也因此被貼上標籤，說是「綠白合作」、「棄藍投綠」、「投機行為」。

「要先澄清的是，柯文哲主席一向尊重黨團自主運作，這次召委選舉，並沒有任何指示。」楊寶楨強調，外界揣測是柯文哲下令「不准藍白合」，只能說是想太多了。

楊寶楨說，民眾黨一直以來希望走出白色中道力量，難道沒有完全靠攏藍綠其中一方，就要被抹黑是「投機行為」、「沒有中心思想」？

楊寶楨表示，主席柯文哲和民眾黨的中心思想就是「讓人民過好生活」，民生經濟問題是我們最在乎的，所以就不同議題尋求合作空間，才能讓這些迫切需要被解決的問題被更多人看見，「其實我不太懂，針對不同議題跨黨派對話和合作，到底哪裡有問題？」

楊寶楨強調，雖然這次在立院召委選舉這件事上，和民進黨有較多互動，但不代表民眾黨監督政府的力道會因此減弱；該說的、該做的，我們都不會手軟。但現在竟然傳言，有藍營的委員打算要封殺民眾黨提案，希望這是個「假消息」，各黨派都能就事論事、不會為反而反。

最後楊寶楨喊話，希望台灣的政治文化能逐步擺脫「意識形態」和「選舉為重」的枷鎖，朝野共同優先關注民生經濟問題，讓人民有更好的生活。

ET快訊
BMW、奧迪競速害死30歲華航副機師　判決結果出爐
江宏傑陷婚變傳停工《全明星》　真相曝光惹心疼
台中酒店妹慘遭5男蹂躪12hrs！逼裸舞再性侵：我們4個一起
王定宇顏若芳同居格局圖洩密　設計師：沒辦法分租的親密動線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「珍惜長遠友誼」　外交部：誠摯歡迎蓬佩奧擇期來台訪問

藍委斥藻礁納自然地景沒下文　海委會：桃園市府沒送案

今周刊民調／66%支持再生能源取代核能　45%反對啟封核四

高虹安為黨部人事拍桌　柯文哲：喜歡她這種「有話直說」個性

民眾黨遭批投機　楊寶楨：針對不同議題合作哪裡有問題？

加州天普市長市政報告公開致謝　花蓮「捐物資助姊妹市防疫」

眼尖網友比對Google街景抓包　王定宇臉書曝去年3月就從租屋處出發

為什麼王定宇不住？葉毓蘭曬7張會館照　32吋的電視＋免治馬桶！

陳以信獻花遭黨紀　黃暐瀚怒批「國民黨只有更蠢！」

柯文哲嗆吳怡農「眼睛只有藍綠」：國家就是被這種人搞壞的

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

「珍惜長遠友誼」　外交部：誠摯歡迎蓬佩奧擇期來台訪問

藍委斥藻礁納自然地景沒下文　海委會：桃園市府沒送案

今周刊民調／66%支持再生能源取代核能　45%反對啟封核四

高虹安為黨部人事拍桌　柯文哲：喜歡她這種「有話直說」個性

民眾黨遭批投機　楊寶楨：針對不同議題合作哪裡有問題？

加州天普市長市政報告公開致謝　花蓮「捐物資助姊妹市防疫」

眼尖網友比對Google街景抓包　王定宇臉書曝去年3月就從租屋處出發

為什麼王定宇不住？葉毓蘭曬7張會館照　32吋的電視＋免治馬桶！

陳以信獻花遭黨紀　黃暐瀚怒批「國民黨只有更蠢！」

柯文哲嗆吳怡農「眼睛只有藍綠」：國家就是被這種人搞壞的

曾之喬變「耳下3公分」新造型狂飄仙氣！ 招牌長髮消失…全網驚艷

張奕拚開季6號先發　與能見篤史、增井浩俊等4人競爭

梅根專訪狂吸近5千萬人觀看！　CBS「這天」將重播

台積電沒站穩600元！電子權值股熄火　指數漲58點收15911點

311滿10年！　日本購買福島產品猶豫比例首低於1成

「珍惜長遠友誼」　外交部：誠摯歡迎蓬佩奧擇期來台訪問

BMW尬奥迪害死30歲華航副機師！科技董座判決結果出爐

484心虛？高雄男偷拔發財龜6腳＋1尾巴　「擲筊」後下手全都錄

緬甸修女「下跪嗑頭」求放過　警下秒朝她身後開槍！示威者爆頭亡

《上流戰爭》金素妍竟會穿平價ZARA？韓妞搶穿「小香風外套」當貴婦

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

政治熱門新聞

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

氣質妹在捷運嗑水果　北捷要開罰

美女議員認愛1／長腿美女鍾沛君戀愛ING　居酒屋廝磨饒舌才子信義區同居

「顏若芳感情絕緣體」　同事曝3點她不可能戀愛原因

王定宇被爆同居顏若芳　岳母回應了

王定宇為何向顏若芳「租屋」　葉毓蘭爆內幕

原本目標不是顏若芳！名嘴爆料：後面還有精彩的

大巨蛋鋼筋砸到馬路上　北市府緊急要求遠雄停工

王定宇爆同居　台南市長前哨戰開打

韓國瑜突PO鳳梨田照　網暴動：要出手了！

陳柏惟蝦蝦質詢片瘋傳　網取新綽號：綠色韓國瑜

因病增加相處機會穩交中　鍾沛君：盼外界多給點空間

王定宇同居衝擊海派　派系戰火原因曝

美女議員「嘻哈才子」男友起底！　竟是東區餐廳大亨

更多熱門

相關新聞

陳以信獻花遭黨紀　黃暐瀚怒批「國民黨只有更蠢！」

陳以信獻花遭黨紀　黃暐瀚怒批「國民黨只有更蠢！」

國民黨立委陳以信日前於立院質詢時獻花給行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，引發黨內熱議，他自請考紀會處理，主動放棄爭取擔任立法院外交及國防委員會召委。對此，資深媒體人黃暐瀚批評，國民黨這麼蠢，國民黨自己知道嗎？

柯文哲嗆吳怡農：眼睛只有藍綠

柯文哲嗆吳怡農：眼睛只有藍綠

怒飆體育局長 柯文哲：做事要嚴謹、一日北高主旨是發展運動

怒飆體育局長 柯文哲：做事要嚴謹、一日北高主旨是發展運動

台北高房價害到王定宇？柯文哲狂笑

台北高房價害到王定宇？柯文哲狂笑

大巨蛋鋼筋砸到馬路上　北市府緊急要求遠雄停工

大巨蛋鋼筋砸到馬路上　北市府緊急要求遠雄停工

關鍵字：

柯文哲柯P民眾黨國民黨民進黨楊寶楨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

阿北捷運看A片忘記插耳機　妹子笑到狂抖　

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

中壢送肉粽恐怖內幕曝！警方回應了

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

少時Tiffany喝出「5杯開水」味道差別　「準確猜中品牌」《認哥》全場嚇傻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面