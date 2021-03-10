陳以信獻花遭黨紀　黃暐瀚怒批「國民黨只有更蠢！」

▲陳以信。（圖／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委陳以信日前於立院質詢時獻花給行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，引發黨內熱議，他自請考紀會處理，主動放棄爭取擔任立法院外交及國防委員會召委。對此，資深媒體人黃暐瀚批評，國民黨這麼蠢，國民黨自己知道嗎？

黃暐瀚10日於臉書發文指出，陳以信之所以會送花，是因為過年期間他去了一趟英國，親自把兒子帶回台灣。回台之後，機場的檢疫、消毒，之後搭專車去烏來「集中檢疫所」，在檢疫所待了兩個星期。而陳以信先前也住過防疫旅館，這次提高規格，強制住集中檢疫所，他有兩次的經驗做比較，得到「台灣防疫做得很好、很細心」的結論。所以，想謝謝第一線的檢疫人員，想謝謝行政團隊，因此公開肯定，公開獻花。

黃暐瀚說，人是需要肯定的，且陳以信獻花的當下，陳時中跟蘇院長，笑得多開心；在過去這一年多，蘇院長跟陳部長，在防疫上，都不辛苦嗎？都沒功勞嗎？都沒有值得肯定的地方嗎？



黃暐瀚認為，在野黨監督執政黨天經地義，「但監督政府，不等於毀滅政府」；這次陳以信因為肯定台灣的防疫，卻被黨紀處分，辭掉召委。這棍子打在他的身上，卻是痛在防疫人員的心裡，台灣人民現在會想「原來稱讚防疫人員，國民黨是會處分的」。

黃暐瀚也諷刺，國民黨沒有最蠢，只有更蠢，選民當然只會繼續將國民黨「排除於選項之外」。

▼陳以信獻花行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



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