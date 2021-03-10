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大巨蛋鋼筋滑落砸到馬路上　北市府緊急要求遠雄停工

記者陳家祥／台北報導

停工5年的台北大巨蛋，在去年獲復工許可後，如火如荼趕工，力拼在台北市長柯文哲卸任前完工。但北市議員徐巧芯踢爆，7日上午8點上班時間，光復南路側的大巨蛋工地，吊掛鋼筋竟鬆脫從高處滑落，直接砸向馬路、壓垮圍籠護欄，所幸當時無人經過沒有造成傷亡。

▲▼大巨蛋工安意外，鋼筋掉落。（圖／徐巧芯議員研究室提供）

▲大巨蛋工安意外，鋼筋掉落。（圖／徐巧芯議員研究室提供）

▲▼大巨蛋工安意外，鋼筋掉落。（圖／徐巧芯議員研究室提供）

大巨蛋傳意外　施工日誌、安全日誌竟無資料

徐巧芯10日召開記者會，踢爆大巨蛋施工鋼筋掉落，且在索資過程，北市體育局、建管處竟都沒有施工日誌、安全日誌相關資料，不但突顯北市府各局處橫向聯繫有問題，施工日誌的備查機制毫無落實，「北市府螺絲鬆得太誇張！」

針對議員質疑，台北市體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，市府沒有接到第一手的訊息，第一時間詢問遠雄也辯稱是下游承包商問題、要再了解。經查，是怪手懸吊鋼筋籠，負責固定的2條鋼索斷掉1條才導致意外發生。

陳世浩說，目前已立即要求遠雄公司停止現場施工，全面徹查、檢視工地安全設備，合格後才能再繼續進行施做。陳補充，現有的怪手、鋼索要全部做檢查，未來也會要求遠雄，施工前要全部檢查完才能開工。

針對施工日誌未詳實勘載，建管處施工科科長侯炳基表示，台北市公有、私有工地有5、600個，不可能每個工地每天都送到建管處。去年10月16日在工委會提及，希望建管針對施工日誌執行方式、主管機關備查方式更細緻，因此規定市府5億以上的BOT案，施工日誌要併同檢附文件，但大巨蛋目前沒有勘驗項目所以沒有施工日誌。

針對議員所指，遠雄集團發言人楊舜欽表示，感謝市民監督，大巨蛋工區安全。經查， 3月7日 大巨蛋施工期間，確實出現鋼筋籠掉落事件，惟鋼筋籠掉落之處在工區內、部分掛在施工圍籬上，並超出工區範圍，造成市民安全疑慮，遠雄為此誠懇致歉，並針對失誤咎責，未來將更嚴謹監督相關工區作業，以防相關事件再次發生。

▼台北市議員徐巧芯召開「大巨蛋重大工安意外 北市府螺絲鬆了」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼台北市議員徐巧芯召開「大巨蛋重大工安意外 北市府螺絲鬆了」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

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