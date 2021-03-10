柯文哲嗆吳怡農：眼睛只有藍綠　「國家就是被這種人搞壞」

記者袁茵／台北報導

面對民進黨與民眾黨有無「綠白合」空間？民進黨台北市黨部主委吳怡農9日表示，理念不同「支持者會精神錯亂」，引發熱議。對此，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲回批吳怡農，「比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要的是是非，有的人眼睛永遠只有藍綠，這很慘，唉！」每天都在想選舉，「國家就是被這種人搞壞去。」





▲柯文哲出席「吾愛台灣──愛台灣的外國人特展」開幕式。（圖／記者袁茵攝）

民眾黨主席柯文哲日前與國民黨主席江啟臣同台，掀起「藍白合」話題，但吳怡農9日受訪時直言，藍白合看不到核心價值，只是政治盤算；至於綠白是否有合作空間？吳怡農認為，民進黨支持者會精神錯亂，因和柯文哲的理念不一樣，是不同邊的人。

對此，柯文哲10日出席「吾愛台灣──愛台灣的外國人特展」開幕式時表示，這個都有標準答案，「比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要的是是非，有的人眼睛永遠只有藍綠，這很慘，唉！」為什麼這種人的世界只有藍、綠？坦白講，民生議題好好做事就好，每天在想選舉，這很慘，「國家就是被這種人搞壞。」

至於民眾黨日前和民進黨合作拿下一席召委，加上市府又出現「綠色連線」，被外界質疑是在「加綠淡藍」。柯文哲說，是按照議題來結合，講得有道理就都會合作，「講得沒道理，誰理你啊？」能否建立一個以民生議題、是非對錯來討論的社會，整天在那邊搞顏色很慘，不知道該怎麼辦。

柯文哲提到，他們只要對是非對錯做評估，如果老是用顏色在想問題，「那也沒辦法，他們的問題，又不是我的問題。」

最後，關於市府內「綠色連線」的作用，柯文哲說，市府裡面本來就有藍有綠，他們本來就是朋友，會聚在一起吃飯、聊天，這本來就是很正常的事情，「你會覺得奇怪嗎？我覺得很正常。」

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