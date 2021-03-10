怒飆體育局長　柯文哲：做事要嚴謹、一日北高主旨是發展運動

記者袁茵／台北報導

針對2月28日「一日北高」活動，台北市長柯文哲9日在市政會議怒罵北市體育局長李再立，痛批體育局發出的新聞稿大有問題，有必要應先給府級長官看過再發，否則局長就自付政治責任。柯文哲10日又再度強調，他只是要求做事要嚴謹，因為事件主旨應該要說明清楚，這項活動本質是為了「發展運動」，所以不論是他還是市府同仁參加活動，都只是叫做「幫忙」、「代言人」。

▲柯文哲出席「吾愛台灣──愛台灣的外國人特展」開幕式。（圖／記者呂佳賢攝）

《ETtoday新聞雲》9日獨家報導，儘管事隔超過一周，柯文哲仍對今年「一日北高」活動未達好評有所怨言，9日在市政會議中怒罵李再立，認為新聞稿如有必要的話，應該要先給一定層級的府級長官看過，這樣大家就能一起負責，「局如果愛自己發，那局長自己就要負起政治責任！」

面對自己9日在市政會議中怒罵李再立，柯文哲10日出席「吾愛台灣──愛台灣的外國人特展」開幕式時，提及自己也不是不滿，只是「做事情要認真嘛！」車子要準備、轉播媒體組跟外面公關公司也要做協調，「轉播畫面很爛啊，不是嗎？」做事要嚴謹，他要求的是「做事要嚴謹」這樣而已，沒有什麼。

據了解，柯文哲覺得有問題的新聞稿，內容是回應有關72萬元預算。對此，柯文哲表示，這種新聞稿當然是有專業的人處理，每個局長一定要確認，畢竟還是要負政治成效責任；不過自己看一看也覺得還好，但要把一些主旨說明清楚，主要是要發展一個運動，不管是他還是市府同仁去參加，只是叫「幫忙」、「去做代言人」。

至於會不會因為政治效益不佳，所以明年不再騎？柯文哲說，活動本身還是很重要，他原本以為捷安特是外國品牌，後來發現是台灣的，自行車車是台灣很重要產業，所以要給它發揚光大，「坦白講我很喜歡這運動，就這樣。」

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