台北高房價「害王定宇租不起房」？　柯文哲狂笑3秒：不要鬧了

記者袁茵／台北報導

過去給人愛家好形象的民進黨籍立委王定宇，被週刊拍到多次與同黨籍的發言人顏若芳進出同間房子，隨後兩人皆表達，是「房客與房東的關係」。台北市長柯文哲10日被問到，立委租不起房是否與台北高房價有關？柯文哲馬上回擊，知道大家要問什麼，「不要鬧了！不要害我！」並不斷大笑。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲10日出席「吾愛台灣──愛台灣的外國人特展」開幕式，並在會前接受媒體聯訪。被問到王定宇租不起房，是不是因為台北高房價的關係？柯文哲秒答，「我知道你要幹什麼，就不要鬧了！不要再害我，我也知道問這個幹什麼！」

隨後被追問，王定宇事件是否跟派系有關？柯文哲則大笑3秒鐘，僅說出「不要害我！」等言論，轉身便想離去。

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