陳以信送花遭黨紀處分　蘇貞昌嘆：「肯定」不必分黨派

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委陳以信日前在立法院質詢時，因為送花給行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中，遭到國民黨團送考紀會處理，陳以信也主動放棄爭取擔任立法院外交及國防委員會召委。對此，行政院長蘇貞昌9日表示，陳以信送花是在肯定防疫人員的辛苦，有時候肯定並不必分黨派。

▲國民黨立委陳以信日前在立法院質詢時，向行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中獻花。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌9日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委陳亭妃質詢時指出，全世界都在肯定台灣的防疫，好像只有國民黨不行，陳以信送花就會被黨紀處例、甚至自己退出召委選舉。陳亭妃說，防疫已經是不分黨派，如何把防疫做得更好，就是現在很重要的關鍵，詢問蘇貞昌對此事件的看法為何。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，蘇貞昌表示，防疫不分黨派，陳以信以自己從集中檢疫所出來的親身經驗，肯定防疫人員的辛苦，對於他們做得很好表達感謝，這個做法在台灣社會很難得，「對做得好的給予肯定、人家給你的服務給予感謝」，「是很自然、也表現的非常好，我們很感動」。

蘇貞昌強調，陳以信送花也是在肯定防疫人員的辛苦、做得好，可惜後來變成要處分、甚至還要道歉，變成好像只問黨派、不問是非，如果台灣社會往這方面走、這樣撕裂，其實是不好的、很可惜。

陳亭妃質疑，陳以信真的道歉了，「他到底在道什麼歉，是對國民黨道歉嗎」，她認為整個事件有點政治化了，可是回歸到基本的出發點，陳以信就是肯定防疫人員、防疫過程做的每件事，這樣的演變讓大家真的有點遺憾。

蘇貞昌指出，自己站在議事場上，國民黨委員的質詢如果在各方面很有見地、準備充足，他也都是多次肯定、感謝國民黨委員的指教，就像當天國民黨立委葉毓蘭提及警消議題時，質詢提出的內容也很有道理，他也特別向她表達感謝，因此有時候肯定並不必分黨派。

陳時中也說，集中檢疫所是防疫非常重要的英雄，社會中最大的風險很多都是由集中檢疫所承接，在裡面要集中檢疫14天，有很多非常辛苦的事情，人員能夠得到各方肯定，「我為他們感到很高興，他是我們防疫裡面非常重要的防線」。

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