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駁二倉庫遇惡火「燒到剩骨架」　陳其邁心情不好！全是這原因

▲▼高雄駁二大火。（圖／翻攝高雄大小事）

▲高雄駁二凌晨傳出惡火。（圖／翻攝高雄大小事）

記者許宥孺／高雄報導

高雄駁二藝術特區「本東倉庫」9日凌晨1時許傳出火警，所幸經過2個小時灌救火勢撲滅，沒有造成人員傷亡，但倉庫已完全燃燒，只剩骨架。由於該倉庫與高雄市長陳其邁有過一段淵源，今早聽聞此消息，陳其邁坦言心情不好，「外面的樹都是自己種的！」他表示，未來會原地重建恢復舊貌。

▲駁二藝術特區火警，火調人員到場處理 。（圖／記者吳世龍攝）

▲駁二藝術特區火警，火調人員到場處勘查 。（圖／記者吳世龍攝）

駁二倉庫群「本東倉庫」9日凌晨發生大火，消防共派出36車78人前往現場搶救，先發現濃煙從倉庫四周冒出，消防隊員只能先以破壞器材割開3道鐵門，但卻無法順利找到起火點，不過這時，倉庫另一邊已經冒出火舌，同時受到港邊風勢大的影響，倉庫瞬間全面起火燃燒，消防緊急拉水線灌救，不到1小時內，倉庫瞬間塌陷，所幸在2小時內全面控制火勢，也無人員傷亡，但倉庫燒到只剩骨架。

▲高雄市長陳其邁聽聞駁二大火，直言心情不好 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁聽聞駁二大火，直言心情不好 。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市長陳其邁在市政會議後被問到此事，坦言「心情當然不好」，因為外面的樹都是他自己種的，還有當時的規劃，找了非常知名的藝術家寫上古早時代戲院的字，雖然他已經離開10年，但是字還留在上面，尤其是對自行車學校特別有感情，「回去的時候，都還會進去看一下現在怎麼樣」，未來會重建讓倉庫恢復原來的面貌。

陳其邁說，泛指駁二特區共有25個倉庫，現在的本東倉庫上面的樑柱其實是結構最完整的倉庫，也是最大的一個倉庫，原則上我們是希望說能夠重建。駁二是在本東倉庫的對面，那整個駁二地區，我們就整個城市發展跟過去的歷史記憶，這個是一個現在已經是全國非常大家非常喜歡的一個旅遊，跟年輕人非常喜歡的活動展演都在我們駁二倉庫舉行，所以這個部分我會朝向能夠恢復舊貌，原地來重建。

▲駁二藝術特區火警，火調人員到場處理 。（圖／記者吳世龍攝）

▲駁二藝術特區火警，倉庫燒到只剩骨架。（圖／記者吳世龍攝）

過去陳其邁曾擔任高雄市代理市長，卸下職務後，就在駁二藝術特區創辦「自行車學校」，也因此與駁二結下淵源，如今深夜惡火將倉庫燒毀，所有心血也付之一炬，也讓陳其邁直言：「當然心情不好」。

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