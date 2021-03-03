快訊／連千毅又有事了！嗆退貨網友：黑衣人送發財金　判拘60天

▲連千毅涉恐嚇退貨民眾遭判拘役60天。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

2019年爆發「直播主之亂」嚴重衝擊高雄治安，主角連千毅因引發街頭亂鬥、更涉嫌槍砲、組織犯罪等遭檢警關押近300天，2020年7月30日以450萬元交保，暫時重獲自由。不過當時他又涉及恐嚇危害安全罪嫌遭橋頭地檢署以恐嚇罪嫌起訴，橋頭地院3日下午宣判，處拘役60天，可易科罰金。

▲連千毅遭檢警關押300天，當時以450萬元交保。（圖／記者吳奕靖攝）

回顧案情，連千毅為臉書網路購物平台《蘭庭精品》直播主，一名郭姓網友在他的臉書網絡購物平台，購買手錶後想要辦理退貨及退費，郭男在2018年12月29日14時10分許，以手機私訊方式與連千毅討論退貨退費事宜時，雙方發生爭執。

▲連千毅交保金450萬。（圖／ETtoday資料照）

判決指出，連千毅回覆郭男訊息時，因心生不滿，基於恐嚇危害安全之犯意，傳送台語語音訊息稱：「沒關係，你如果要跟我講什麼消費者權益，沒關係你去告，沒差你瞭解嗎，你現在要駛硬篙的（台語發音，硬碰硬之意）， 沒關係，我再叫少年仔拿錢去你家親自拿錢給你，你瞭解嗎，你好好看一下FB我是誰。」以及「你如果要行使什麼7 天鑑賞期，你去東森購物台行使，你如果要告你去告沒關係，現在你家住址電話號碼我現叫少年仔錢拿著，送你2 包發財金給你過年。」等內容，並傳送2張連千毅與眾多黑衣人參加喪禮出殯的照片給郭姓網友，造成郭男心生畏懼，致生危害於安全。

法官審酌，連千毅犯罪手段為透過網路傳送語音訊息及照片，而他自始否認犯行及未賠償郭男所受損害之犯後態度，以及素行狀況、教育程度、工作、收入、家庭經濟以及身體健康狀況，量處拘役60日，如易科罰金。

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