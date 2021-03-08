賭夫向前妻討房不成10槍擊殺2和事佬　兇煞弟怒轟：大嫂討客兄

▲方嫌弟弟說明家裡狀況。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄大樹區九曲堂火車站旁公園7日晚間傳出槍響，方姓嫌犯為跟前妻簡女討回登記其名下的麵包店房產而爆發口角，方嫌進而舉槍射殺在旁勸和的劉男和吳男2名簡妻友人，逃逸15小時後，8日上午9點多遭警方逮捕。事發後，方嫌弟弟接受媒體訪問，也透露哥哥家裡的狀況。

▲高雄大樹區夫妻離婚成槍案，火爆夫開槍射殺前妻2友人，圖為方嫌經營的麵包店。（圖／記者吳世龍攝）

方姓嫌的弟弟一談起哥哥的簡姓前妻，第一句話就說「大嫂討客兄」，還指大嫂也嗆過「兩個人已經離婚，要管什麼」，言談中也證夫妻感情與金錢的糾葛。據調查，簡女離婚後就與練歌場吳姓負責人交往，而吳則在昨晚和劉姓常客一起勸阻方姓兇嫌不要再對前妻動粗，未料方嫌竟連開10槍打死二名和事佬，其間的殺人動機是否也與吳男和前妻交往有關，警方還在進一步調查釐清。

記者詢問哥哥的槍枝來源，弟弟表示不知情，而且對於哥哥開槍殺人，自己也沒想到，因為案發前1小時，哥哥還來找自己運動，但他沒答應，所以哥哥就自己去，運動到5點多就回家洗澡，後續竟發生槍擊，還死了2條人命，事先根本沒有預兆。

▲高雄大樹夫妻離婚爆房產口角，夫怒開槍奪2命，嫌犯逃逸15小時仍遭警逮捕。（圖／記者吳奕靖攝）

方姓兇嫌弟弟也指出，哥哥在20多年前就喜歡賭博打牌，但究竟有沒有在外欠款、數字多少，自己也不知道，雖然麵包店是他和哥哥一起合開，平常都是簡姓前妻在顧店，但這2年店收起來了，哥哥只能靠勞保失業給付來過日子。

兇嫌弟弟也透露，哥哥討房產是為了孩子，他跟簡姓前妻一共生了了4個孩子，除了老四還在唸書以外，其他孩子都有工作。

▲高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻友人，2人無生命跡象。（圖／記者吳世龍攝）