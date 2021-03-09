　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沒江湖道義！吞還款還強押委託人痛毆索20萬　北聯幫6煞被逮

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊去年10月接獲線報，橫行北投地區的北聯幫成員王冠喆（22歲）在外持刀槍暴力討債、嚴重危害地方治安，甚至幫債權人討回欠款後，還不顧江湖道義挾持委託人並持槍托敲擊被害人太陽穴，大賺「兩邊錢」，不僅侵吞討回的欠款、還持槍要債權人拿錢出來擺平，被害人不甘受損向警方舉報，刑事局偵九大隊2月2日出動台北市警局特勤隊幹員，在北投區郊山逮捕王姓主嫌等6名北聯幫成員。

▲刑事局配合台北市警刑大特勤中隊逮捕王姓主嫌（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局配合台北市警刑大特勤中隊逮捕王姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲刑事局配合台北市警刑大特勤中隊逮捕王姓主嫌（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊第二隊日前接獲線報，發現王男持刀槍逼債惡行，刑事局會同北市大安、台中市警第三分局共組專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦，警方發現從去年10月起，王男接受地方賭場、債權人委託討債。

第一個被害人因為賭德州撲克，積欠賭場約1萬元賭債，王男受賭場委託討債，卻獅子大開口要對方償還20萬；更離譜的是，另外一個債主委託王男幫忙討回10萬元債務，王男順利討回後，還要債主支付他20萬元走路工，等於債主找王男討債還得陪10萬元，債主認為王男不守江湖道義拒絕，卻遭王男持槍押到北投區郊山的鐵皮屋恐嚇，並持槍柄毆打被害人頭部，強索20萬元。

刑事局發現王男憑藉幫派背景吃定被害人，手段相當惡劣，檢警見時機成熟，2月2日由刑事局幹員指揮台北市警特勤隊，兵分多路分別前往北市北投區執行拘提及搜索，逮捕包含王嫌等6人到案，並查扣武士刀、開山刀、伸縮警棍、彈簧刀、藍波刀、手機、本票及10餘萬元贓款，警詢後依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財及傷害等罪嫌移請臺灣士林地方檢察署偵辦，王男坦承犯行訊後遭檢察官裁定5萬元交保候傳。

【其他新聞】

快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約「糖果炮炮趴」當場被捕

情何以堪！特警配備歐美名槍搏悍匪　國軍特戰兵國造槍搭鐵瞄護台灣

美國太空總署被駭也求助他　台警資安硬實力NASA寫信致謝


ET快訊
阿北捷運看A片！超鎮定聽「啊~」呻吟　旁邊妹子笑到狂抖
夜市攤徵人「以顏值計薪水」！老闆觸法GG了　最重罰150萬
買房「鋪木地板or磁磚？」　過來人曝優缺點：這個CP值較高
史上最衰飯店！金雞母變賠錢貨　他直指問題在「那一根」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超速被開單...他怒喊：路太寬看不到警告標誌！告上法院逆轉勝

快訊／彰化火警「房屋2、3F濃煙狂竄」！　釀1命危2傷

高雄又見「百慕達」？騎士喊機車遭竊　警曝位移百米關鍵

台66線平鎮段火燒車！女駕駛驚逃　上班尖峰一度塞爆

煞不住！苗栗男騎士過彎衝太快　撞橋護欄彈飛墜落8m深河床

嘉義富商綁架案在逃盧女高雄落網　被逮時還裝傻「不關我的事」

快訊／桃園客運修車廠大火　7輛公車慘遭焚毀

國民越野車慘遭3寶擊落！他苦等1年半入手　才出保養廠秒拖回去

退休警開牛肉麵店　門口違停不取締？蘇澳警提數據：8個月104件

人妻狂啪男同事！懷孕曝「愛愛次數」多到算不出…他再跩嗆綠帽夫

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

超速被開單...他怒喊：路太寬看不到警告標誌！告上法院逆轉勝

快訊／彰化火警「房屋2、3F濃煙狂竄」！　釀1命危2傷

高雄又見「百慕達」？騎士喊機車遭竊　警曝位移百米關鍵

台66線平鎮段火燒車！女駕駛驚逃　上班尖峰一度塞爆

煞不住！苗栗男騎士過彎衝太快　撞橋護欄彈飛墜落8m深河床

嘉義富商綁架案在逃盧女高雄落網　被逮時還裝傻「不關我的事」

快訊／桃園客運修車廠大火　7輛公車慘遭焚毀

國民越野車慘遭3寶擊落！他苦等1年半入手　才出保養廠秒拖回去

退休警開牛肉麵店　門口違停不取締？蘇澳警提數據：8個月104件

人妻狂啪男同事！懷孕曝「愛愛次數」多到算不出…他再跩嗆綠帽夫

中警交大副隊長警廣開講　宣導防禦駕駛+觀念駕駛

超速被開單...他怒喊：路太寬看不到警告標誌！告上法院逆轉勝

宥勝入手300萬德系豪宅！福斯商旅露營車讓他甘心「流浪」10個月

搶救2500顆愛心雞蛋！法籍神父突遭棄單　熱心花蓮人2hrs火速買光

男遊客摔出熱氣球！　懸掛20公尺高空「沒力鬆手」眾人前急速下墜

陳以信送花遭黨紀處分　蘇貞昌嘆：「肯定」不必分黨派

國中會考3／11起報名　5月考試全面使用冷氣試場

一生受財神眷顧？「5星座」天生富貴命 處女座偏財運佳

林俊傑居家檢疫穿Gucci新貨　自拍被嫌醜親回「哪裡差」

女拆蠟筆包裝　下秒「全撒地」還斷掉！裝沒事塞回去…30秒畫面曝

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

社會熱門新聞

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶失去呼吸心跳

快訊／駁二大火！網超擔心流浪貓狗安全　業者回應了

快訊／新北亞東醫院火警！警消到場疏散中

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

交往1個月…13歲小女友寫巷內性愛日記！19歲男友慘了

玩手遊被譏怒毀好友容　自己意外踢斷右腳

照服員姊妹「偷來34次榨乾」老榮民！他看帳戶崩潰

高雄駁二大火燒到剩骨架　住戶直播倉庫瞬間塌陷

更多熱門

相關新聞

台帛泡泡研擬「雙邊都不做居家檢疫」

台帛泡泡研擬「雙邊都不做居家檢疫」

台灣帛琉即將啟動旅遊泡泡，中央流行疫情指揮中心也密集開會討論中，目前傳出有可能「完全不須居家檢疫」。對此，發言人莊人祥表示，台灣跟帛琉都沒有疫情，的確是朝雙方都不需要居家檢疫的方式討論，但一切還是要談妥後才能公布。

10多歲女高燒腹瀉1個月確診傷寒

10多歲女高燒腹瀉1個月確診傷寒

帛琉旅遊泡泡細節　指揮中心說明

帛琉旅遊泡泡細節　指揮中心說明

顏若芳參選「有他鼓勵」　王定宇北上站台拉票

顏若芳參選「有他鼓勵」　王定宇北上站台拉票

律師轟「分租兩個房間」：承認錯誤很難嗎

律師轟「分租兩個房間」：承認錯誤很難嗎

關鍵字：

刑事局偵九大隊北聯幫討債江湖道義影音

讀者迴響

熱門新聞

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面