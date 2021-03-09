沒江湖道義！吞還款還強押委託人痛毆索20萬　北聯幫6煞被逮

記者張君豪／台北報導

刑事局偵九大隊去年10月接獲線報，橫行北投地區的北聯幫成員王冠喆（22歲）在外持刀槍暴力討債、嚴重危害地方治安，甚至幫債權人討回欠款後，還不顧江湖道義挾持委託人並持槍托敲擊被害人太陽穴，大賺「兩邊錢」，不僅侵吞討回的欠款、還持槍要債權人拿錢出來擺平，被害人不甘受損向警方舉報，刑事局偵九大隊2月2日出動台北市警局特勤隊幹員，在北投區郊山逮捕王姓主嫌等6名北聯幫成員。

▲刑事局配合台北市警刑大特勤中隊逮捕王姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局偵九大隊第二隊日前接獲線報，發現王男持刀槍逼債惡行，刑事局會同北市大安、台中市警第三分局共組專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦，警方發現從去年10月起，王男接受地方賭場、債權人委託討債。

第一個被害人因為賭德州撲克，積欠賭場約1萬元賭債，王男受賭場委託討債，卻獅子大開口要對方償還20萬；更離譜的是，另外一個債主委託王男幫忙討回10萬元債務，王男順利討回後，還要債主支付他20萬元走路工，等於債主找王男討債還得陪10萬元，債主認為王男不守江湖道義拒絕，卻遭王男持槍押到北投區郊山的鐵皮屋恐嚇，並持槍柄毆打被害人頭部，強索20萬元。

刑事局發現王男憑藉幫派背景吃定被害人，手段相當惡劣，檢警見時機成熟，2月2日由刑事局幹員指揮台北市警特勤隊，兵分多路分別前往北市北投區執行拘提及搜索，逮捕包含王嫌等6人到案，並查扣武士刀、開山刀、伸縮警棍、彈簧刀、藍波刀、手機、本票及10餘萬元贓款，警詢後依違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財及傷害等罪嫌移請臺灣士林地方檢察署偵辦，王男坦承犯行訊後遭檢察官裁定5萬元交保候傳。



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