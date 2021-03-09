嘉義富商綁架案在逃盧女高雄落網　被逮時還裝傻「不關我的事」

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義柯姓富商遭擄勒贖3000萬，該案由嘉義縣市、高雄市及刑事局南打共同偵辦，3月2日高雄收網時，在鼓山區明誠四路進行圍捕時遇上李育儒掏槍抵抗，警方當場將他擊斃，另也逮陳姓、張姓、凌姓男子及吳女，警方8日下午3時許在高雄林園區逮捕在逃盧女，盧女一度還裝傻表示「不關我的事！」，直到9日上午警方偵訊時才全盤托出，警方預計將依擄人勒贖及加重強盜罪將其移送地檢署。另檢方上周也已聲押禁見陳、張2男及吳女獲准，凌姓男子10萬元交保。

▲嘉義柯姓富商遭綁勒贖在逃盧女落網。（圖／記者翁伊森翻攝）

主嫌李育儒因身揹兩毒品案被重判刑期，因此鎖定獄友牽線而認識的嘉縣某宮廟董事、柯姓富商，做為綁架對象籌措「跑路費」，並找來張姓男子，企圖於去年9月在柯姓富商車商安裝GPS未果，因此就近於柯姓富商住處附近租屋監視，逐漸掌握富商每周作息，並知道他都會前往嘉義市中興路某按摩會館按摩舒壓。

▲嘉義柯姓富商在逃盧女林園躲藏，期間有友人接應。（圖／記者翁伊森翻攝）

李育儒與44歲陳姓男子、56歲吳女及35歲女兒盧女，選在今年1月24日凌晨3時許，駕駛銀色自小客車到該SPA會館外，強押柯姓富商先上他自己的保時捷轎車，並將他套上頭套及束帶，載往國民將嘉義縣黨部外停車場，盧女隨後也開著原本自小客車跟隨。

▲嘉義柯姓富商在逃盧女被帶回嘉義問訊。（圖／記者翁伊森翻攝）

柯姓富商遭綁後，身上價值70萬的「萬國表」、20萬現金全被收刮，李嫌主動與柯姓富商友人要求贖金3000萬元，雙方約定好後由柯友人將錢放到嘉義縣朴子市嘉義區監理所黑色休旅車上，李因一度抱不動贖金因此索性將車輛開走，最後確認贖金無誤後，當天凌晨4點56分將柯姓富商釋放。

警方高雄收網時，盧女持續在逃，但也已掌握她躲回高雄林園區的租屋處，8日下午她出外後警方隨即上前將她逮捕。至於為何參與擄人？經了解盧女是李育儒女友，李育儒入監時認識凌姓男子，而凌跟吳姓女子同居，因此層關係成共謀。