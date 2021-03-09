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高雄嬤半路攔警急報案：女兒和孫子遭綁！警送返家真相曝光

▲高雄岡山阿嬤被帶回家，老公表示孫子跟女兒都在家裡睡覺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄岡山阿嬤被帶回家，老公表示孫子跟女兒都在家裡睡覺 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

「我的孫子被人綁架！」高雄一名阿嬤向員警這樣報案，一開始還以為是詐騙案，不過就在員警陪同阿嬤回家了解之後，這才發現事情並不單純，就連女兒阿萍也被綁走了，嫌犯是「仙公祖」，也就是呂洞賓，讓員警當場傻眼；原來這名阿嬤有失智情況，說法才會反反覆覆，阿嬤家人則是感謝警察這麼細心。

高雄一名阿嬤在岡山社區裡頭閒晃，看到橋頭分駐所的兩名巡邏員警廖健智以及林聿芸後，神情緊張的跟員警報案，表示孫子被人綁架，這下可不得了！兩名員警不敢輕忽，立刻詢問阿嬤住家地址，開警車送她回家了解情況。回家的路上，阿嬤神情一改先前緊張的樣子，開始說孫子被人貼符咒綁走了，最後稱連女兒阿萍也一起被綁走。

回家之後，一名老先生氣急敗壞的走出來，對著阿嬤說：「你是走去哪裡？」原來老先生是阿嬤的老公，阿嬤跟阿公說孫子被綁走了，所以她才出門找人，甚至還跟員警求救，阿公問：「是被誰綁走」，阿嬤想都沒想就說是：「仙公祖」，這一串對話，讓員警聽完後不知道該哭還是該笑。

原來阿嬤患有失智症，所以講話才會反反覆覆，對於驚動警方，阿公很不好意思，頻頻說抱歉！員警笑了笑表示沒事就好，不過究竟孫子跟女兒到底人在哪裡？有沒有被仙公祖綁走？阿公說，綁人的是「周公」啦（指2人在家睡覺）。

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