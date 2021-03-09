高雄又見「百慕達」？騎士喊機車遭竊　警曝位移百米關鍵

▲警方最後幫男子找到「失竊」機車，男子才發現自己搞了烏龍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市除了楠梓、小港有百慕達之外，現在才剛通車的高雄火車站周邊道路也成了百慕達，一名林姓男子向警方報案機車失竊，員警陪同他在高雄火車站周邊道路找尋，林男宣稱停在長明街，最後卻在林森路附近找到，兩者位置差了100公尺，原來是火車站附近街景很像，造成錯覺。

7日晚間，一名林姓男子跑到長明所報案，表示機車被偷，值班員警請他先不著急，幫林男詢問是否有被拖吊，經過查證並沒有拖吊紀錄，林男指證歷歷說，機車就停在長明街內，員警林信宏便陪同林男徒步前往所稱的停放地點查看。

此時，巡邏勤務的派出所長蘇瑋傑以及同事陳勝鴻同時間也回報，在林森路找到林男的車，林男衝到現場後確認是自己的愛車，但怎麼也想不透車怎麼會跑到這裡來？明明上午把車停在長明街，但現在位置卻差了100公尺、跑到林森路。

▲警方最後幫男子找到「失竊」機車，男子才發現自己搞了烏龍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

面對這樣的窘境，林男感到很抱歉，長明派出所所長蘇瑋傑笑著說沒關係，因為這種情況就是「長明街派出所日常」。曾經發生過類似情況的民眾說，高雄火車站街景都長得差不多，容易讓不熟悉環境的人有「百慕達三角洲」的錯覺。蘇瑋傑提醒，下次到高雄火車站附近停車，可以利用手機拍照功能，記錄下停放地址或明顯標的物，才不會再發生找不到車的情況。

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