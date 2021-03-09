爆同居顏若芳！王定宇「台北沒房產」財產申報解密　妻FB照曝玄機

▲2020年11月12日07：43同車離法。當晚留宿顏若芳住處的王定宇，隔天一早與顏一前一後出門，並搭上顏的車離去。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊直擊，已婚的民進黨立委王定宇同居民進黨美女發言人顏若芳，他頻繁在顏家過夜，最多一週達5晚，常態一週也有3至4晚，就連太太李淑吟生日當週，王也連續4夜留宿顏家；王通常都在週日晚間抵達顏的住處，從過夜次數及互動模式看來，二人儼然同居。

李淑吟去年生日之際，王定宇的友人在臉書貼出王替太太慶生的照片，王不但送李一束鮮花，二人還甜蜜地與3個兒子合照，友人留言並稱「太座安得好，家庭幸福沒煩惱」。然而本刊直擊，王在太太生日當週，連續4晚都在顏若芳的住處過夜，就連李生日當晚也是住在顏家。

▲給人愛妻愛家形象的王定宇，去年11月曾浪漫送上一束鮮花替太太李淑吟慶生。

本刊直擊，去年11月8日晚間、李淑吟生日前3天起，王定宇連續4晚都住在顏若芳的家；太太生日當天、去年11月11日深夜11點5分，顏還開車載王回到她的住處，先放王下車步入住處，不到1分鐘，停好車的顏隨後才步入住家大門，二人共度一晚後，隔天一早7時42分，戴著口罩的顏又先走出大門取車，一分鐘後將車開來，王才戴著口罩上車。

▲2020年11月11日23：05男先上樓。王定宇才剛入門不到1分鐘，停好車的顏若芳也隨後踏進自家大門。

李淑吟生日的前一天，去年11月10日晚間7點17分，王一人回到顏的住處，自行拿了門禁卡進入一樓大門，但這晚卻不見顏的身影，獨自待了一夜的王，隔天上午8點23分又一人步出顏家，直到當晚2人才又同框現身顏家樓下，一前一後步入住處。

已婚的王定宇與小11歲的李淑吟結婚已19年，育有3子，對外一直形塑愛家愛妻的好老公、好爸爸形象，他在個人IG簡介強調：「定宇最希望是個家居的人，陪孩子和家人窩一整天。」而李淑吟自王從政以來一直是他最得力的助選員，不但掛名王的辦公室副執行長，在台南基層也常見她穿著印有老公大名的背心跑攤。

根據監察院本月5日公布的最新資料，王所申報的房地產在台南市仁德區，全都登記在李淑吟名下，夫妻共有轎車二輛、存款總額189萬餘元、債務總額423萬餘元，另申報保單8筆，以及李投資的193萬餘元股票。

爆出同居風暴的民進黨立委王定宇成家已久，2002年3月他剛當選議員時，就與小他11歲的妻子李淑吟結婚，二人育有3個兒子，李在台南擔任王團隊的副執行長，是王的得力助手。

3月6日晚上，王定宇的妻子李淑吟還在臉書貼出和老公一起跑婚宴攤的同框照，不過李在台下與朋友合照，王定宇則是上台祝福新人，李還留言：「大家都要幸福喔！」似乎並不知道丈夫前幾天在台北留宿民進黨美女發言人顏若芳香閨的事實。

▲李淑吟（前）常陪王定宇出席各大活動，6日晚上還在臉書貼出和老公跑婚宴攤的同框照留言：「大家都要幸福喔！」

王定宇問政風格強悍，2008年10月21日，時任中國海協會副會長張銘清訪問台南孔廟時，遭王定宇率眾當面抗議並將張推倒在地。王事後遭南檢偵辦並起訴，李淑吟當時就陪王出席記者會，她面對鏡頭不斷哽咽拭淚的畫面透過新聞頻道播送，還被批踢踢（PTT）BBS站表特版網友認證為政壇正妹。2010年5月，王定宇被依傷害罪判刑4個月徒刑定讞，他選擇繳交罰金12.2萬元，免受牢獄之災。

2013年5月27日，王定宇與李淑吟在前總統李登輝見證下，一同參加東門巴克禮紀念教會的重新立約感恩禮拜，形同再次締結婚約。當時王受訪說，他與妻子結婚時才剛當選議員，基於不收紅包的想法，只在餐廳辦一桌宴請雙方至親，因此對愛妻始終有份虧欠，為彌補妻子而決定參加這場感恩禮拜。

初次競選立委的王定宇，曾在造勢晚會上特別感謝李淑吟多年協助，稱讚妻子是他「最大的支柱」。也因此，王在臉書的自我介紹寫著：「定宇最希望是個家居的人，陪孩子和家人窩一整天。」表達他對妻小的愛。

在桃園長大的王定宇，成大畢業後留在台南主持電台節目發跡，陸續擔任前立委施明德、前國大黃昭凱助理，1998年代表民進黨參選台南市議員落選，2002年他捲土重來，在南市第一選區以第2高票當選議員。

連任議員後，王定宇曾2度轉戰立委，都未能獲得黨內提名，直到第三度挑戰才被提名，2016年第9屆立委選戰，他獲得15萬3千多張、全國最高得票紀錄當選。去年尋求立委連任，他以近6成得票擊敗國民黨刺客、前主席洪秀柱，奠定他在黨內戰將地位。

本刊直擊王定宇頻繁同居顏若芳，對此，王、顏二人分別接受本刊採訪皆回應，是顏若芳分租一個房間給王定宇住。

王定宇回應，因顏若芳的住處有多一個空間，「我分租在台北當休息處而已」。本刊詢問頻率高嗎？他則回：「沒有欸，有要過夜或要休息才過去那邊，就一個客廳二個房間，我分租一個。」

至於顏若芳則表示，她很常向王定宇請益政治上的問題，最近和王比較常有接觸和互動，因王是台南人，「那間房子我有分租房間給王住。」



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