王定宇爆同居顏若芳　江啟臣：我每天安太座、還要跟太太睡

▲國民黨主席江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委王定宇遭週刊爆出同居同黨「小17歲」發言人顏若芳，愛妻形象一夕崩壞。對此，國民黨立委江啟臣9日於廣播節目上笑稱，自己很安全，「不只安太歲，還要每天跟太太睡」。

江啟臣在廣播節目《千秋萬世》訪問表示，還不清楚王定宇新聞的細節，但有瞄一下，他說自己每天都回家，不只假日；王淺秋則笑稱，「要回家安太歲（座）？」（應為安太座）

江啟臣聽聞後大笑，「我每天都回家，我不只安太歲（座），我不能自己睡，還要跟她（太太）睡」，每天都回家，很安全。

對於週刊爆出同居顏若芳消息，王定宇回應媒體，就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，使用率也還好，也不過才開始租了幾個月，我太太也知道這事。而顏主任，就是遇到了就偶爾順道載一程，記者相片全部沒有親密互動還能編故事，真的是想太多。

現年52歲的王定宇已婚育有3子，平時給人愛家的好形象，個人IG的自我介紹寫著，「我是台灣的國會議員，偶爾客串電視、廣播節目的來賓，也是社會運動者，如果台灣是一個正常的國家，定宇最希望是個家居的人，陪孩子和家人窩一整天...」

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