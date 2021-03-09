屏東女買完飲料「騎錯機車」　接警電話才知糗大了

▲騎錯機車的賴姓女子（左）向林姓女子（右）致歉。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

林姓女子以預購方式訂丁特調店的飲料，算好時間騎乘機車去領取，機車鑰匙未就進入店內拿飲料後，走出店外驚覺機車不見了，嚇得報警，內埔警分局內埔所受理後，調閱周邊店家監視器，發現是之前的客人騎錯機車，擺了大烏龍。

▲▼林女說機車不見了、現場另一輛機車卻不見車主。



內埔派出所警員曾仁宏、李智鈞獲報前往轄區廣濟路處理一件機車失竊案，抵達現場後，林姓女子表示，她只是到店裡拿個飲料，一溜煙的工夫，她停在特調店外的機車竟不翼而飛。她並說，由於她係先電話預約購買飲料，計算時間到店取貨，心想只是拿個飲料就走，遂只是熄火，未將鑰匙拔起。

員警立即調閱特調店及緊鄰兩側的3C通訊行及另家冷飲攤均裝有監視器，惟特調店拍攝角度只在店門外，無法拍到隔避特調店前停車狀況。曾員先是調閱了冷飲攤的鏡頭，確定她騎來機車的畫面。由於她失竊的機車是山葉牌的銀色重機，現場還有一輛光陽牌機車，進一步詢問現場等待的消費客人，竟找不到車主。

員警研判應是先前客人騎錯了機車，遂以行動載具查詢遺留現場的光陽牌機車，連繫到賴姓車主，車主表示該車為其女騎走外出。經連繫賴女，始恍然大悟自己騎了別人的機車，自己光陽牌的機車鑰匙則放在皮包內，火速從竹田騎回歸還，並直向林女表示不好意思。

分局長蔡耀順除表揚曾等2員對於民眾發生困難，展現鍥而不捨的精神，協助民眾解惑外；並提醒騎士或駕駛，即便短暫離開辦事，仍應隨時養成熄火拔鑰匙的習慣，避免車輛失竊。

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