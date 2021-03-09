江啟臣拚連任發動陸空大作戰　壯大國民黨三階段曝光

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣力拚連任黨主席，雖然他表態不爭取2024總統大位，但目前在檯面上已出現潛在競爭者。對於7月的黨主席改選，江啟臣在擔任黨主席期間，透過與民進黨的交手，已強化團隊的溝通與回應能力，未來也將透過「陸戰」和「空戰」相互為用的方式，持續強化連任優勢。

▲國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍出席立法實務研討會。（圖／記者林敬旻攝）

在陸戰方面，江啟臣的實力已非昔日陽春立委的等級。當初，他找秘書長李乾龍來黨部一起工作，除了在募款上可以相互支援，李乾龍也替江啟臣穿梭黨內地方要角，經營基層組織，其中，最明顯的一個例子就是江啟臣在李乾龍的陪同下 ，已走訪全台並順利完成地方黨部主委人事佈局。

另一方面，江啟臣的岳父劉盛良，則是持續替江啟臣在軍公教警消系統施力，協助江啟臣紮穩傳統藍營根基，開拓傳統軍公教票源。國民黨在今年1月舉辦公教警消委員會成立大會，劉盛良出任榮譽主委一職，放眼未來，對江啟臣的連任之路，也是一筆助力。

至於江啟臣身為紅派少主，紅派掌門人、前總統府秘書長廖了以在地方上協助經營，藍營人士則分析，雖然江啟臣否認此事，但主要是因為媒體把廖了以形容為「地下黨主席」，這句暗諷江啟臣為「魁儡」的形容詞，才是讓江啟臣大動肝火的原因。

在地方組織的「陸戰」上，江啟臣不僅有大老在背後撐腰，趁著國民黨推動反萊豬兩公投之際，還巡迴全國22縣市宣傳，走訪全國募集連署書的同時，也與基層黨部與民眾交流，加自身與基層互動，而江自己更不避諱地表示，黨主席到各地了解不同民情，是很自然的事。

一名藍營人士選務人士直言，江啟臣宣布競選時承諾會當「造王者」，基層的反應也格外熱烈，因為長期以來要競選黨主席的人幾乎都劍指總統大位，江啟臣無非是要基層放心，不論是2022地方選舉或是2024總統大選，都不會因為到了選舉才去接觸基層，或是選輸了就離開基層。

▲國民黨主席江啟臣獲《2021 TIME100 NEXT》評選為「百大未來領導人」。（圖／取自TIME網站）

在「空戰」部分，國民黨內的挺江人士指出，江啟臣上任後，國民黨強化了新媒體的功能，主要由數位行銷科技長與新媒體事務部兩邊配合，前者偏重在網路情蒐與統計，後者則以大戰略為主，希望利用網路優化形象，快速回擊綠營製造的謠言，也讓黨意更貼近民意。

在青年改革上，從去年江啟臣參選國民黨主席時，國民黨40歲以下黨員只有9000多人，一年內已經增加3000多人，「多份民調皆顯示，20歲到29歲的族群都有大幅提升，國民黨年輕化的形象已經都在改變」。

熟悉內情的國民黨人士也透露，江啟臣的優勢在於改革被國際指標媒體注意到，當時，他接任國民黨主席後就著手規劃三個階段目標：「生存、調養、壯大」。

該內情人士指出，「生存」就是去年初總統立委雙敗後，面對罷韓與補選，避免民眾黨侵蝕國民黨地盤；「調養」就是這一年多以來的朝野攻防，包括監察院人事爭議、萊豬議題攻防等等議題；如今反萊豬公投和各項罷免案成案，再加上2022年縣市首長選舉，就是「壯大」的第三期。

「已經從罷免和公投，看到了戰線出現了攻守易勢的戰略目標」，內情人士指出，這一年來基本上完全符合江啟臣本屆任期的時程戰略規劃，而且江啟臣登上《TIME》雜誌，更證明了江啟臣帶領國民黨這一年來的改革，已有顯著效果，也獲得了黨內支持與基層民眾的迴響。

該人士也認為，今年的8月28日是《公民投票法》修正後首次舉行的公投日，對國民黨而言是壯大的一項重要指標，若「反萊豬」公投和「公投綁大選」兩項公投案雙雙通過，代表國民黨已經吸收民意並順利壯大，邁向全力反攻的階段。

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