國民黨批民進黨：不做人民對社會議題的意象　反而關心國民黨發展

▲藻礁公投連署。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁粉絲團）



記者黃巈禾／台北報導

一份民進黨內部民調顯示，52.2％民眾認為國民黨推動公投是為了政治利益。對此，國民黨反批民進黨，民進黨身為執政黨，內部民調不去做人民對這些社會議題的意象做為施政參考，反而關心民眾怎麼看待國民黨，難道民進黨時空錯亂，以為現在還是國民黨執政？

國民黨指出，沒任何一家媒體揭露民調的完整內容，有效樣本數多少？抽樣誤差多大？民進黨之前鋪天蓋地批評國民黨的黨內民調是自我安慰，那一份根本不知道對誰進行的內部民調，豈不是自我催眠、愚弄人民？

國民黨呼籲民進黨應面對人民質疑。國民黨提到，民進黨開放萊豬進口，在過去的各大民調中，有7成以上表示反對，國民黨發起的「顧食安」公投，也獲得超過70萬份連署；而「珍愛藻礁」公投，更是從頭到尾都由民間環團發起，國民黨僅僅是公開表態支持，呼籲民眾踴躍連署而已，如今也已經有達到超過50萬份連署，民進黨的錯誤政策和對環保團體的背棄，才會凝聚出如此龐大的反對民意，只在乎政治利益，而不關心社會議題，不恰恰就是民進黨自己？

國民黨說，民進黨作為執政黨，最近特別關心國民黨的發展，除了感謝民進黨的關心，也要善意奉勸一句，若民進黨不努力回應人民的質疑，最終人民必會透過公投，來扭轉政府的錯誤。