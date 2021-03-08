綠營民調／國民黨主席如果四搶一　連勝文排第三只贏韓國瑜1.9%

▲朱立倫、江啟臣、韓國瑜、連勝文。（合成圖／記者李毓康、江啟臣服務處）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席江啟臣就任主席將滿一週年，而國民黨主席7月將進行改選，綠營8日釋出一份最新民調，結果顯示，江啟臣、朱立倫、韓國瑜與連勝文，不論何種對戰組合，朱立倫多半可獲得超過5成的支持，如果跟江啟臣「一對一」，更可拿下53.7%支持度，贏過江啟臣的23.4%。對此，綠營高層分析，近期江啟臣透過「白藍合」創造聲量，但結果看來，變成「七傷拳」，並未獲得討好。

由於江啟臣上任主席將滿一週年，9日將親自前往中選會遞交公投連署書，這在綠營內部被解讀，是在「公投綁主席選戰」。對此，綠營8日釋出一份最新民調，從不同的對戰組合中發現，朱立倫獲得較多數民意的支持。

根據綠營3月5日至6日進行的民調結果顯示，如果國民黨主席選戰，呈現江啟臣、朱立倫、韓國瑜、連勝文「四搶一」的局面，那麼朱立倫可獲得47.5%支持度、韓國瑜獲得10.0%支持度、江啟臣18.2%、連勝文11.9%。

其次，如果主席選戰是江啟臣對上朱立倫與韓國瑜「三搶一」的局面，江啟臣的支持度為19.8%、朱立倫53.5%、韓國瑜12.3%；另外，如果是江啟臣與朱立倫「一對一」的對戰組合，江啟臣支持度為23.4%、朱立倫為53.7%。

▼針對國民黨主席7月將改選，綠營內部釋出一份最新民調。（圖／讀者提供）



至於年輕人20至29歲的年齡層支持度，該份民調顯示，朱立倫獲得最多年輕人支持，達52.3%，而江啟臣僅10.2%，輸給連勝文的17.6%，韓國瑜則只有3.9%支持。

對此，民進黨高層檢驗交叉分析發現，滿意江啟臣表現的，基本上都支持朱立倫，顯示江啟臣支持者與朱立倫有高度重疊；而比較意外的是，江啟臣雖然是國民黨中生代，但這段時間針對黃捷、吳思瑤、陳柏惟等人的罷免行動，似乎反而讓他支持度受傷，無法獲得年輕人支持；相對的，朱立倫在選擇議題上，保持較為理性態度，其實較能獲得年輕世代認同。

有關此份民調，江啟臣的支持度表現，綠營高層分析，江啟臣透過「白藍合」創造聲量，藉由造勢來爭取國民黨黨員的支持，但在召委選舉時破功，江啟臣也因為與台北市長柯文哲合作、同台，而讓藍營北市基層有微詞，這對江啟臣來說顯然是一計「七傷拳」，沒有獲得討好。

該民調於2021年3月5日至6日進行，共完成1,097份有效樣本，抽樣誤差在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.0%。 訪問對象為20歲以上具有投票權公民。