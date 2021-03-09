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深藍盼韓國瑜重返政壇　近韓人士：他目前沒有參選的想法

▲▼高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

前高雄市長韓國瑜在遭罷免後沉寂超過半年，深藍人士勸進「復出」的聲浪不斷。對於韓國瑜未來的動向， 一位長期親近韓國瑜的人士表示，韓國瑜目前仍沒有參選國民黨主席的想法。

國民黨主席江啟臣任期在今年8月20日屆滿，根據黨內初步規劃，今年7月改選主席，9月召開全代會，新任主席將擁有2022年縣市長選舉提名權。

對於要帶領國民黨挑戰2022、2024兩次大選的新任黨主席，目前除了江啟臣已經表態力拚爭取連任外，智庫董事長連勝文躍躍欲試，前國民黨主席朱立倫則是鴨子划水中，至於入黨不到一年的中廣董事長趙少康能否順利取得參選資格，還必須等待國民黨5月公佈黨主席選舉辦法後，才能確定是否拿到入場券。

韓國瑜的動向一直引起藍營人士關注，但一位長期親近韓國瑜的人士表示，韓國瑜目前仍沒有參選國民黨主席的想法。

該名人士也表示，韓國瑜已經鮮少出席公開活動，僅透過臉書發表對時事看法和節慶時問候，臉書上所PO公益活動，整體目標是對台灣社會的初衷和關懷，絕無其他目的。

另外，根據前高雄市政府團隊成員觀察，韓國瑜目前應該不會出來參選任何職務。

該成員表示，團隊在解散後，成員們即使分處各地，但感情都一直維持著，也會固定聚會。

該成員也透露，韓國瑜在雲林地方上其實每天也都挺忙碌，有時候是他自己的行程，有時候是各地的朋友要來找他聊天，而他自己前陣子也跟韓國瑜見過面，感覺不出他有要參選黨主席。

對於外界關注韓國瑜的動向，一名藍營黨務人士分析，以目前黨內氛圍而言，韓國瑜若參選黨主席，恐引來中生代和青年的極大反彈，對於最年輕的黨主席江啟臣而言，非常不利，有心人士恐怕是想刻意利用韓國瑜參選的傳聞，攫取自己的政治利益。

對於韓國瑜參選的傳聞，曾任高雄市新聞局長的國民黨文傳會副主委鄭照新強調，藍營以及部分深藍人士對韓國瑜仍有期待，但「所有非韓市長本人發言，皆不能代表韓市長意志與動態」。

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