綠營做江啟臣民調　國民黨：政治算計這招用多了無效

▲國民黨文傳會副主委鄭照新 。（圖／記者張一中攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今年7月將改選黨主席，綠營特地針對現任黨主席江啟臣的競爭者進行民調。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新諷刺，「綠營」怎麼不公布藻礁和萊豬民調？用民調來打亂明天的反萊公投送件，「這招用多了無效！」

鄭照新表示，國民黨不論是由誰擔任主席，都全力支持，這叫政黨紀律，民進黨用民調來打亂明天的公投送件，降低對綠營的傷害，這種政治算計的招數，用多了無效，國民黨不會受到影響。

國民黨則諷刺，民進黨身為執政黨，內部民調怎麼不去做人民對這些社會議題的意象，來做為施政參考，反而那麼關心民眾怎麼看待國民黨，難道民進黨是時空錯亂，以為現在還是國民黨在執政嗎？

國民黨表示，民進黨開放萊豬進口，在過去的各大民調中，都有7成以上表示反對，而國民黨發起的「顧食安」公投，也獲得了超過70萬份連署；「珍愛藻礁」公投，從頭到尾都由民間環團發起，國民黨僅僅是公開表態支持，如今也已經有達到超過50萬份連署。

國民黨認為，恰恰是民進黨的錯誤政策，以及對環保團體的背棄，才會凝聚出如此龐大的反對民意，若民進黨不努力回應人民的質疑，最終人民必會透過公投，來扭轉政府的錯誤。