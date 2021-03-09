趙少康選黨主席「入場券」被卡　資深中常委：解套機率相當低

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿、楊蕓／台北報導

國民黨預計7月舉行黨主席選舉，表態參選的中廣董事長趙少康卡在「入黨一年條款」究竟能否取得參選資格？資深中常委直言，目前黨內還沒有要修改辦法的氣氛，趙少康取得入場資格的機率相當低。

按國民黨現行規定，入黨或回復黨籍滿一年，且曾擔任中評委、中央委員，才具備參選黨主席資格。趙少康在今年2月1日回復黨籍，雖然已經獲聘為中評委，但目前仍不符合參選資格。

關於入黨滿一年才能選黨主席的規定，國民黨重申，由於第20屆黨主席選舉競爭激烈，衍生出「人頭黨員」問題，為了杜絕此現象，2017年在全代會上通過修正，將選舉人修正為要入黨滿一年才能投票，並沿用至今。

一名資深中常委回憶，當年針對黨主席、黨代表、中央委員、中常委，訂出入黨一年才能參選規範，是為了杜絕「人頭黨員」，並不是針對趙少康，這次若要再改為入黨4個月即可參選黨主席，「沒有這個道理」。

▲朱立倫、江啟臣、韓國瑜、連勝文。（合成圖／記者李毓康、江啟臣服務處）

對於趙少康如果因為「一年條款」無法參選，國民黨人士認為，雖然外界會揣測韓國瑜親自出馬的可能性，但韓國瑜若讓大家覺得參選黨主席意在2024的總統大選，「那就慘了」。

國民黨人士直言 ，江啟臣參選宣言中喊出要當國民黨的造王者，也就是不選2024總統，其實就是針對前國民黨主席朱立倫而來，「朱立倫敢這樣說嗎？」現在的朱立倫騎虎難下，只剩兩條路可以走，「第一是選贏黨主席，再去拚2024；另一條路就是不選黨主席，留得青山在。」

國民黨人士也評估，趙少康最後應該會沒資格參選，若韓國瑜要選，朱立倫可能就不會選，只要韓國瑜說他願意當造王者，志不在2024，那他就有可能贏；反之，韓國瑜再出馬會讓人覺得他是為了2024而來，自陷跟朱立倫一樣的難題。

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