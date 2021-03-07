睽違20年！動物園石虎誕「三胞胎寶寶」　柯文哲曝「見客時間」

▲台北市立動物園石虎媽媽「平平」生下三胞胎寶寶。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

記者袁茵／台北報導

台北市立動物園2日迎接3隻新生石虎寶寶，這是園內超過20年來，再度有石虎生產。由於石虎通常在45日齡後會脫離媽媽，因此台北市長柯文哲7日表示，再等2個月後，石虎媽媽應該會帶著寶寶們亮相，請民眾期待石虎的萌樣。

「不是家貓，牠們是石虎三胞胎！」柯文哲7日於臉書放上石虎媽媽哺乳育幼兒的照片，提及台北市立動物園在2日迎接了3隻新生石虎寶寶，而石虎媽媽在裝設有監視鏡頭的人工巢箱內生產、哺育寶寶，讓動物園能留下珍貴的影像。

柯文哲表示，棲息於低海拔淺山地區的石虎，每胎可產下1至4隻小寶寶，以2隻最常見，而這次媽媽「平平」一口氣生了3隻。 動物園的保育員特別留意石虎寶寶的吮乳次數、時間，為「平平」添加食物份量與營養素，不過這要很有技巧，不能太靠近，以免石虎媽媽因為緊張傷害到寶寶，希望石虎寶寶們都平安健康的長大。

柯文哲指出，石虎是台灣現存唯一的本土貓科動物，在台灣已經瀕臨絶跡，這反映台灣本土動物正持續面對棲息地喪失或人為活動干擾的威脅，這些危機不會突然消失，所以需要和在地居民及保育團體合作溝通，用更寬廣的心，來學習與不同的生物共存。

柯文哲呼籲，民眾不要使用捕獸夾與毒餌、不要把野生動物當寵物、夜間開車放慢車速、避免路殺，要選購對環境友善耕作方式之產品，人類不應該為了自己一時方便，成為生態永續的阻力，一同守護美麗的臺灣，與自然共生，友善石虎，友善世間萬物。

另外，關於石虎寶寶見客時間，柯文哲也提到，「再等兩個月，石虎媽媽應該就會帶著寶寶們亮相，敲碗期待牠們的萌樣吧！」

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