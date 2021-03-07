　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邀「鳳梨王子」上節目反被酸檳榔　柯文哲「真心話」罕見停播

▲▼由於「鳳梨王子」楊宇帆爭議言論，此週台北市長柯文哲的真心話節目將停播。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

▲由於「鳳梨王子」楊宇帆爭議言論，此週台北市長柯文哲的真心話節目將停播。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲固定每週日晚間9時會在Youtube頻道播放「今晚，我想來點真心話」影片，此週原本要與鳳梨王子楊宇帆聊鳳梨議題，但因為對方近日於政論節目說出「把菜頭用成鳳梨外觀，中國可能也會要」，引發外界爭議，因此本週決定停播。對此。台北市發言人陳智菡也證實，確有此事，未來會想辦法增加存檔。

柯文哲於每週日晚間9時，會在Youtube頻道固定發佈「今晚，我想來點真心話」影片，主題幾乎圍繞在市政，或是近期時事等熱門議題。面對中國大陸禁止台灣鳳梨進口話題正熱，北市府邀請「鳳梨王子」楊宇帆一起錄製節目，柯文哲甚至在4日分享與對方合照，提及中國大陸此舉使基層農民受害，只會傷害兩岸關係。

▲▼楊宇帆暗指柯文哲是檳榔，引發柯粉不滿。（圖／翻攝自臉書）

▲楊宇帆暗指柯文哲是檳榔，引發柯粉不滿。（圖／翻攝自臉書）

不過，楊宇帆近日在政論節目中提及，台灣鳳梨出口中國大陸很簡單，只要「看起來像鳳梨就好」，甚至「把菜頭用成鳳梨，中國大陸也可能會要。」該言論一出後立刻引發爭議，而楊宇帆也於6日在臉書道歉。

面對楊宇帆的爭議言論，加上楊宇帆在臉書放上與柯文哲合照時，提及「農業的交流 鳳梨X檳榔」，暗指柯文哲是檳榔，造成柯粉反彈，對此，北市府決定停播本週的真心話節目。

而陳智菡7日受訪時也證實，本週後製時間較短，加上評估播出後，可能因為爭議失焦，因此決定先暫停一次，未來會想辦法增加存檔。

其他人也看了這些...

「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」　馬文君憂：熱情能持續多久
蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲　羅智強：只是果乾...
民進黨社運部揪團買鳳梨　27家企業社團響應認購60公噸

更多熱門新聞...

挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」　黃創夏認失言：我錯了！
李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」　美日港澳全挺台灣鳳梨
萊豬、鳳梨、藻礁...　黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了

振興一下我們的美麗

ET快訊
綠帽夫抓姦：我們10年比不過8個月！人妻認了：就當我不要臉吧
快訊／周星馳來送達叔了！　突現身吳孟達告別式
拜登國安戰略挺台！　大陸外長王毅回應了
4大1小擠Uber被趕下車！媽怒嗆「才2歲」　司機1句話讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

連勝文拋專職黨主席　郝龍斌：不要對人選設限

邀「鳳梨王子」上節目反被酸檳榔　柯文哲「真心話」罕見停播

2022「吳音寧空降」彰化縣 ？　民進黨：目前不可能屬意特定人選

林飛帆：藻礁對話大門一定敞開　善盡溝通本來就政府該做的

羅智強批蔡英文藻礁「傲慢4部曲」　最後一招摸頭

臨渴掘井的經長＋向神祈雨的官員　葉毓蘭諷：疫苗買不到要喝符水？

帛琉總統15日訪台推旅遊泡泡？　外交部：已多次開會商討具體方案

空軍啟動人工增雨　蔡英文：盡一切努力穩定供水

付不出「黨工退休金」！　國民黨雲林黨部將被法拍

連勝文倡「專職黨主席」　洪秀柱：何不當作個人參選政見

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

莊凌芸相驗結果出爐！ 媽崩潰哭倒父親看監視器畫面心碎

「體面」攻防戰！《錦心似玉》圓房了嗎　鍾漢良狂找理由接近..譚松韻憂：懷孕怎辦

連勝文拋專職黨主席　郝龍斌：不要對人選設限

邀「鳳梨王子」上節目反被酸檳榔　柯文哲「真心話」罕見停播

2022「吳音寧空降」彰化縣 ？　民進黨：目前不可能屬意特定人選

林飛帆：藻礁對話大門一定敞開　善盡溝通本來就政府該做的

羅智強批蔡英文藻礁「傲慢4部曲」　最後一招摸頭

臨渴掘井的經長＋向神祈雨的官員　葉毓蘭諷：疫苗買不到要喝符水？

帛琉總統15日訪台推旅遊泡泡？　外交部：已多次開會商討具體方案

空軍啟動人工增雨　蔡英文：盡一切努力穩定供水

付不出「黨工退休金」！　國民黨雲林黨部將被法拍

連勝文倡「專職黨主席」　洪秀柱：何不當作個人參選政見

告別達叔／周星馳「靈堂快閃9分鐘」告別吳孟達　滿頭白憔悴避媒體

鴻海富士康奪Sonim手機訂單　新機第3季問世

過年值班竟帶餐廳老闆女兒回警局過夜　北市警副分局長遭記過拔官

南韓鮮肉滑冰選手「歸化中國」！性騷脫褲遭禁賽　網友罵：別回來

「沒人說壞話，代表你不重要了」　曹西平勸藝人：入行第1天就該想清楚

米粒吸滿濃郁醬汁！高雄超夯鴨肉飯　還有特製鴨米血、清甜下水湯

連勝文拋專職黨主席　郝龍斌：不要對人選設限

緬甸今萬人示威　軍警實彈鎮壓多人傷！官媒：議員涉叛國最重死刑

以「整車國產化」為目標　台鐵拚2030年維修備品比例達50%

請外送幫忙抓猴！女客人「遠距被劈腿」吐1暗黑請求　網炸：好聰明

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

祈雨法會前中台灣大雨！網嗨：有救了

蔡英文：每年花1千億實現「0到6歲國家一起養」

蔡英文回應藻礁公投：期許大家理解政治現實

鳳梨王子發文道歉：玩笑開過頭

憲改小組為何找鄭文燦？　學者曝「不找賴清德」關鍵原因

新北最正副發言人參選？侯友宜：戴湘儀潛力無窮

朱立倫連兩日批蔡政府別再擺爛

立院法制局：罷免通過門檻應依職務、選舉方式區分

王美花「鑿井取水」救竹科　李鴻源：精密儀器承受得了？

雙魚天秤「掌控」國會　太衝動當不上立委

動物園迎石虎3寶寶　柯曝見客時間

高虹安諷刺王美花「鑿井取水」

柯文哲祖父之死有4版本？　陳佩琪：我都聽過

羅智強建議陳柏惟不想被罷免　就站出來嗆這兩件事

更多熱門

相關新聞

工地飲酒致職災　最高罰雇主30萬

工地飲酒致職災　最高罰雇主30萬

台灣許多民眾喜歡在職場上飲用提神飲品提高工作效率，其中營造業勞工飲用酒精性飲料的風氣更為盛行，卻也增加職業災害發生率，台北市勞動局表示，將要加強勞檢工地酒測，雇主若未禁止勞工在工作前或工作時飲酒，導致在高架作業時發生職業災害，可依違反《職業安全衛生法》及「高架作業勞工保護措施標準」規定，依法處3萬至30萬元罰鍰。

動物園迎石虎3寶寶　柯曝見客時間

動物園迎石虎3寶寶　柯曝見客時間

鳳梨王子發文道歉：玩笑開過頭

鳳梨王子發文道歉：玩笑開過頭

柯文哲祖父之死有4版本？　陳佩琪：我都聽過

柯文哲祖父之死有4版本？　陳佩琪：我都聽過

北市驟雨狂風吹倒路樹　柯文哲：但願鋒面南移紓解台灣旱象

北市驟雨狂風吹倒路樹　柯文哲：但願鋒面南移紓解台灣旱象

關鍵字：

柯文哲檳榔台北市北市府鳳梨王子

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

莊凌芸媽崩潰痛哭！駁斥「從小不要女兒」…痛揭離婚家暴內幕

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

小薰當媽了！兒子今年上大學

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

訂2人房民宿「交待要加床」　一開門想跪了

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

大狗衝過台南地下道　她追到公墓看清楚嚇壞高燒好幾天

更多

最夯影音

更多
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面