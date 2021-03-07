邀「鳳梨王子」上節目反被酸檳榔　柯文哲「真心話」罕見停播

▲由於「鳳梨王子」楊宇帆爭議言論，此週台北市長柯文哲的真心話節目將停播。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲固定每週日晚間9時會在Youtube頻道播放「今晚，我想來點真心話」影片，此週原本要與鳳梨王子楊宇帆聊鳳梨議題，但因為對方近日於政論節目說出「把菜頭用成鳳梨外觀，中國可能也會要」，引發外界爭議，因此本週決定停播。對此。台北市發言人陳智菡也證實，確有此事，未來會想辦法增加存檔。

柯文哲於每週日晚間9時，會在Youtube頻道固定發佈「今晚，我想來點真心話」影片，主題幾乎圍繞在市政，或是近期時事等熱門議題。面對中國大陸禁止台灣鳳梨進口話題正熱，北市府邀請「鳳梨王子」楊宇帆一起錄製節目，柯文哲甚至在4日分享與對方合照，提及中國大陸此舉使基層農民受害，只會傷害兩岸關係。

▲楊宇帆暗指柯文哲是檳榔，引發柯粉不滿。（圖／翻攝自臉書）

不過，楊宇帆近日在政論節目中提及，台灣鳳梨出口中國大陸很簡單，只要「看起來像鳳梨就好」，甚至「把菜頭用成鳳梨，中國大陸也可能會要。」該言論一出後立刻引發爭議，而楊宇帆也於6日在臉書道歉。

面對楊宇帆的爭議言論，加上楊宇帆在臉書放上與柯文哲合照時，提及「農業的交流 鳳梨X檳榔」，暗指柯文哲是檳榔，造成柯粉反彈，對此，北市府決定停播本週的真心話節目。

而陳智菡7日受訪時也證實，本週後製時間較短，加上評估播出後，可能因為爭議失焦，因此決定先暫停一次，未來會想辦法增加存檔。

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