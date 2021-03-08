　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

婦女節變情人節！柯文哲送陳佩琪親筆信　「你比我重要」閃瞎網友

▲▼台北市長柯文哲、妻子陳佩琪。（圖／台北市觀傳局提供）

▲台北市長柯文哲、妻子陳佩琪。（圖／台北市觀傳局提供）

政治中心／台北報導

今（8）日為婦女節，台北市長柯文哲上午在臉書上曬恩愛，貼出一張給妻子陳佩琪的信，只見內容提及「謝謝你為這個家的付出，還有對我的支持」，文末還寫了一句「因為你比我重要」，讓不少粉絲笑稱「明明是婦女節，變情人節也不錯！」

「主力就是主力，不分男女。」柯文哲8日於臉書表示，這幾年經常聽到「女力報到」4個字，其實「女力」從來不曾缺席，只是在某些職場被壓抑，導致她們的工作環境、薪資條件或升遷管道不如男性。經過上百年不斷爭取，女性工作者才漸漸得到應有尊重。

▲▼柯文哲給陳佩琪的親筆信。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

▲柯文哲給陳佩琪的親筆信。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

柯文哲說，如今「女力」已經成為「主力」，在他身邊就有許多傑出的女性身居要職，但卻經常被稱為女局長、女議員、女科長，「她們努力工作，卻經常不被公平看待，因為我們看到男性主管時，從不會認為他是異類，還大驚小怪。」

柯文哲提到，這幾年北市一直致力推動性別平等、消弭性別隔閡，鼓勵企業辦理與性平有關的組織與課程、給予優於法令的假別與補助，營造友善職場環境。要給予所有女性應有的支持，就像她們始終支持著這個社會，這些支持與祝福不只是今天，必須在每一天。「我們要繼續打破性別的刻板印象，但願從此以後， 主力就是主力，不分男女。」

而柯文哲也放上一張圖片，只見是給陳佩琪的親筆信，上面寫著「你全職工作，還要負責家裡大大小小的事情，這麼多年來辛苦了。謝謝你為這個家的付出，還有對我的支持，好好照顧自己，有空多休息，因為你比我重要。平安幸福。」

由於今日只是婦女節，並非情人節，因此柯文哲此封信讓不少粉絲笑稱，「最簡潔有力的肺腑之言，太太一定超級開心。明明是婦女節、變情人節也不錯」、「好醜的字，有夠真誠」、「愛就是要說出來」、「看了好感動」。

其他人也看了這些...

「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」　馬文君憂：熱情能持續多久
蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲　羅智強：只是果乾...
民進黨社運部揪團買鳳梨　27家企業社團響應認購60公噸

更多熱門新聞...

挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」　黃創夏認失言：我錯了！
李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」　美日港澳全挺台灣鳳梨
萊豬、鳳梨、藻礁...　黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了

振興一下我們的美麗

ET快訊
容祖兒剪刀插左手「血像水槍狂噴」　送醫傷勢曝光
工地扛磚遭酸「小孩很可憐」！嫩媽正面回擊曝祕辛
不倫戀「1句話」釀殺機！南投人夫5刀刺死女友再喝農藥自盡
超越峮峮！日本評選人氣第一中職啦啦隊女神是她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營民調／國民黨主席如果四搶一　連勝文排第三只贏韓國瑜1.9%

綠委提3大法案保障女性　范雲：最好的婦女節禮物

李正皓嘆「國民黨已經瘋狂了」：陳以信案請懸崖勒馬

婦女節變情人節！柯文哲送陳佩琪親筆信　「你比我重要」閃瞎網友

游錫堃婦女節送花給立院同仁　「讓台灣越來越平權是最好祝福」

全因柯文哲一句話！傳北市旅遊警示「趕鴨子上架」　黃珊珊回應了

洪申翰昔日護藻礁稱「三接不蓋也可」　黃暐瀚嘆：他變了一個人

女力爆棚！海軍首位反潛女飛官展超高抗壓性　解鎖飛行全憑實力

「包粽」加持！國民黨團3委員會召委全抽中　藍委開心相擁歡呼

鄉鎮市長改官派？　藥師嘆：行政權過度擴張是開民主倒車

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

綠營民調／國民黨主席如果四搶一　連勝文排第三只贏韓國瑜1.9%

綠委提3大法案保障女性　范雲：最好的婦女節禮物

李正皓嘆「國民黨已經瘋狂了」：陳以信案請懸崖勒馬

婦女節變情人節！柯文哲送陳佩琪親筆信　「你比我重要」閃瞎網友

游錫堃婦女節送花給立院同仁　「讓台灣越來越平權是最好祝福」

全因柯文哲一句話！傳北市旅遊警示「趕鴨子上架」　黃珊珊回應了

洪申翰昔日護藻礁稱「三接不蓋也可」　黃暐瀚嘆：他變了一個人

女力爆棚！海軍首位反潛女飛官展超高抗壓性　解鎖飛行全憑實力

「包粽」加持！國民黨團3委員會召委全抽中　藍委開心相擁歡呼

鄉鎮市長改官派？　藥師嘆：行政權過度擴張是開民主倒車

皇帝第一次給了誰？不是皇后或妃嬪　她們「肉身上陣」下場卻很慘

送妻學鼓…老師帶她「床上咚咚練節奏」喊：人生最好經驗！人夫綠炸

阿母面前上演「嘴對嘴餵食秀」　蓮霧之吻畫面閃瞎媽：二位有事嗎

錄到撞鬼瞬間！剛笑完別人膽小…女娃一轉身「淒厲尖叫」爆哭狂奔

搬家中汪星人黏車上堅決不離開　奴才曝原因網心疼：我家也是！

台灣Vtuber「虛擬熊頭」頻道遭永久移除　粉絲哀悼舉辦虛擬線上公祭

百萬買房！北市65萬宅藏陷阱　新北88萬竟買海景凶宅

常被說「怪腔怪調」郭采潔都知道！罕見回應認：有拼音老師教普通話

《隻狼》極速通關已無挑戰性　神人玩家挑戰蒙眼打最終頭目

婚戀教育列大學必修衝熱搜榜第一　陸網友：還有性教育

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

政治熱門新聞

穿梭藍白陣營如「地下黨主席」　揭江啟臣背後藏鏡人

過度砍樹遭罰25萬　憲兵曝3理由

防堵「韓趙聯盟」　本土藍大咖多次密會柯營助攻江啟臣

賴清德跟「台灣飛人」陳信安一起看HBL

台灣鳳梨在日本超市銷售一空　網友超感動

蔡英文、侯友宜赴HBL賽場「同框」　替冠軍隊伍喝采

立法院召委名單出爐！民眾黨首獲1席、國民黨籤運佳16中7

被鳳梨王子酸檳榔　柯真心話節目停播

鄉鎮市長改官派？藥師嘆：開民主倒車

憲改小組為何找鄭文燦？　學者曝「不找賴清德」關鍵原因

蔡英文：口罩實名制能落實藥師功不可沒

「包粽」加持！國民黨團三委員會召委全抽中

立院法制局：罷免通過門檻應依職務、選舉方式區分

2022「吳音寧空降」彰化縣 ？　民進黨：目前不可能

更多熱門

相關新聞

游錫堃送花給立院同仁：讓台灣更平權是最好祝福

游錫堃送花給立院同仁：讓台灣更平權是最好祝福

今天是三八婦女節，立法院長游錫堃送花給立法院的基層同仁，他表示，讓台灣越來越平權，就是最好的祝福。

婦女節貼心精選火鶴花相送

婦女節貼心精選火鶴花相送

被鳳梨王子酸檳榔　柯真心話節目停播

被鳳梨王子酸檳榔　柯真心話節目停播

動物園迎石虎3寶寶　柯曝見客時間

動物園迎石虎3寶寶　柯曝見客時間

柯文哲祖父之死有4版本？　陳佩琪：我都聽過

柯文哲祖父之死有4版本？　陳佩琪：我都聽過

關鍵字：

柯文哲陳佩琪婦女節

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

小薰當媽了！兒子今年上大學

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

北部進帳621萬噸水　官員：救不了

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面