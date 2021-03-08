婦女節變情人節！柯文哲送陳佩琪親筆信　「你比我重要」閃瞎網友

▲台北市長柯文哲、妻子陳佩琪。（圖／台北市觀傳局提供）

政治中心／台北報導

今（8）日為婦女節，台北市長柯文哲上午在臉書上曬恩愛，貼出一張給妻子陳佩琪的信，只見內容提及「謝謝你為這個家的付出，還有對我的支持」，文末還寫了一句「因為你比我重要」，讓不少粉絲笑稱「明明是婦女節，變情人節也不錯！」

「主力就是主力，不分男女。」柯文哲8日於臉書表示，這幾年經常聽到「女力報到」4個字，其實「女力」從來不曾缺席，只是在某些職場被壓抑，導致她們的工作環境、薪資條件或升遷管道不如男性。經過上百年不斷爭取，女性工作者才漸漸得到應有尊重。

▲柯文哲給陳佩琪的親筆信。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

柯文哲說，如今「女力」已經成為「主力」，在他身邊就有許多傑出的女性身居要職，但卻經常被稱為女局長、女議員、女科長，「她們努力工作，卻經常不被公平看待，因為我們看到男性主管時，從不會認為他是異類，還大驚小怪。」

柯文哲提到，這幾年北市一直致力推動性別平等、消弭性別隔閡，鼓勵企業辦理與性平有關的組織與課程、給予優於法令的假別與補助，營造友善職場環境。要給予所有女性應有的支持，就像她們始終支持著這個社會，這些支持與祝福不只是今天，必須在每一天。「我們要繼續打破性別的刻板印象，但願從此以後， 主力就是主力，不分男女。」

而柯文哲也放上一張圖片，只見是給陳佩琪的親筆信，上面寫著「你全職工作，還要負責家裡大大小小的事情，這麼多年來辛苦了。謝謝你為這個家的付出，還有對我的支持，好好照顧自己，有空多休息，因為你比我重要。平安幸福。」

由於今日只是婦女節，並非情人節，因此柯文哲此封信讓不少粉絲笑稱，「最簡潔有力的肺腑之言，太太一定超級開心。明明是婦女節、變情人節也不錯」、「好醜的字，有夠真誠」、「愛就是要說出來」、「看了好感動」。

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