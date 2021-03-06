柯文哲祖父之死有4版本？　陳佩琪：我都聽過「公公講的時候很傷心」

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

受到鋒面逐漸逼近影響，北台灣各地開始出現大風大雨。台北市長柯文哲妻子陳珮琪表示，因為沒辦法出門逛街，只能待在家裡發臉書文，提到柯文哲日前因在二二八紀念日演講提到祖父的死因，卻被網友質疑有四個版本，陳佩琪感嘆，每個版本其實她都聽過，老人家就是一種情感抒發，希望後代了解罷了。

陳佩琪說，柯家年節和一般傳統家庭一樣，婆婆掌廚煮年夜飯，自己則閃一邊幫忙，吃完年夜飯就負責洗鍋碗瓢盆，婆婆每次都讚美她洗碗又快又好又乾淨，也沒沒打破碗。年夜飯桌上，公公常在年夜飯時講述228造成他小時的傷痛和困頓生活，而自己因為沒經歷過，所以總是被動聽聽附和著，小孩只專心對付桌上那一鍋阿嬤自豪的香菇肉燥。

不過，陳佩琪說，自先生從政後，只要這一段講述歷史老是被拿出來鞭，常常被網軍罵「你們家到底有多少個228版本」；她表示，其實每個版本結婚30年來我都聽過，公公講述的時候都很傷心，但心想就是老人家抒發情緒而已，或許他記憶不準，或許夾雜一些情緒在內，但就只是一種感情抒發，希望後代了解罷了。

陳佩琪感嘆，大家不是常說「歷史可以原諒，但不能遺忘」嗎？沒想到先生從政後，沒統一版本就被打成萬惡不赦一樣。

陳珮琪也說，先生最痛恨人家抹黑、抹紅了，自己最近比較少寫臉書除了想安先生心外，也是領悟到了現實，因為現在執政黨萬年執政應不成問題，政治路難行，難於上青天，更自嘲「我OK， 大家多保重！」