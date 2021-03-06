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中澳交惡持續發酵！遭批「反中是敗類」　澳洲人回嗆：我很自豪

▲▼澳洲總理莫里森（左）、中國主席習近平（右）。（組圖／路透）

▲中澳關係自澳洲要求國際進入中國調查新冠疫情後便一直交惡至今。（組圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

中澳敵對情緒持續發酵，駐澳公使王晰寧2月25日直接批評澳洲政府和傳媒醜化中國，除了表示，「現在在澳洲做中國的朋友越來越難」、「彷彿對中國友好成了一樁罪過」，還將反中國的澳洲人稱為「敗類」。澳洲戰略政策諮詢專家柯倫考夫5日投書澳洲週刊《旁觀者》（Spectator）指出，「很好的嘗試，中國，但我很驕傲你把我視為敗類」。

綜合外媒報導，柯倫考夫（Arthur Chrenkoff）在文章中寫道，中國共產黨總是巧妙地將自己等同於「中國」或「中國人」，並模糊3者之間的界線，將所有外界對他們的批評塑造成對中國的攻擊，然而外界的不滿並未針對中國或中國人民，問題在於中國共產黨。

▲▼柯倫考夫5日投書澳洲週刊《旁觀者》（Spectator）指出，「很驕傲中國把我視為敗類」。（圖／翻攝自《旁觀者》官網）

▲柯倫考夫5日投書澳洲週刊《旁觀者》（Spectator）指出，「很驕傲中國把我視為敗類」。（圖／翻攝自《旁觀者》官網）

柯倫考夫批評，中共是一個「害怕世界、害怕自己人民的政黨」，以至於它不敢通過自由的民主選舉來面對民眾對它的審判與問責。他還在文中舉新疆為例指出，儘管中共不再像以前那樣大規模殺人，但它剝奪公民人權、壓迫少數族裔和異議人士的行為並未停止，而且中國政府對外擴張的野心日益增強，揭示了中國政府希望稱霸全球的本性。

柯倫考夫在文章中還提到，如果討論中共所禁止的普世價值、言論自由、公民社會、公民權利、中國共產黨的歷史錯誤、權貴資產階級以及司法獨立等著名的「七不講」政策就是敗類的話，「那沒錯，我為自己是這樣的敗類而感到自豪」。

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