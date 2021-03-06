李克強工作報告涉台三看點　強化促統「操之在己」

▲大陸全國兩會召開，於政協工作報告、人大政府工作報告、十四五規劃草案中，擘劃今年和未來五年的對台工作方針。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

大陸國務院總理李克強5日做2021年度政府工作報告，涉台內容共108字，重申一中和九二共識，推進統一。學者分析，從描述方式較往年的三點變化來看，大陸可能因應台灣內部民情改變，進一步強化對台促統、兩岸交流「操之在己」，亦可能在今年推出更多實質性措施，遏止台獨。

5日上午，大陸全國人大十三屆四次會議在北京人民大會堂開幕，李克強進行政府工作報告時表示，我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。

▲大陸國務院總理李克強發表今年度政府工作報告。（圖／CCTV）

李克強還說，要「高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。」

廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅受訪時分析，與往年相比，今年度政府工作報告有三點變化值得關注。首先，去年因一開始未提九二共識、一中原則，只提大政方針，引發揣測，今年回歸「可能也是有針對性的」。他說，近期蔡英文政府進行人事調整，新任陸委會主委邱太三提出希望兩岸對話、春暖花開等，卻都迴避大陸一直需要確認的，兩岸同屬一中、認同九二共識的核心意涵。

第二點，唐永紅說，在遏制台獨上，今年使用「高度警惕」的字眼，顯示雖兩岸關係現階段不像「後川普」時期那樣緊張，但大陸為遏制台獨，採取實質行動的決心恐更加明顯。

▲大陸是否因台灣民情改變，強化在對台工作、兩岸交流上主導權，推進反獨促統，值得關注 。（圖／路透社）

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯說，「高度警惕」的語法，是近年第一次提出，判斷與台灣近期啟動修憲進程有關，大陸將密切關注是否有涉及兩岸關係、主權等定義，或降低公投門檻，和推動法理台獨、漸進台獨的內容。

唐永紅表示，最後一個關注點，是過往大陸對台工作，都會強調要「團結廣大台胞」來反對台獨，或促進統一等等，今年卻沒有「團結廣大台胞」的用語出現，直接進入要如何反獨促統、推進兩岸交流。他認為，這可能反映在台灣內部民意「一中一台」論述增長下，不認同一中、九二共識的基本上不能算作是「台灣同胞」，以致大陸是否更加強對台工作的主導性，「操之在己」，值得關注。

包承柯進一步表示，綜合政協報告和人大報告的涉台內容來看，在對台經濟等各方面交流、融合發展都做出了具體部署，包括明確提及舉辦辛亥革命110周年紀念活動，這也是過去所沒有的，顯示隨疫情趨緩，大陸將進一步探索和加強各類對台工作、兩岸交流新模式。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以