中國禁止鳳梨進口　黃偉哲下鄉關心鳳梨生長情形

▲台南市長黃偉哲為了解台南鳳梨生產狀況，與市議員郭鴻儀至關廟區鳳梨田園視察，並與鳳梨農交流，傾聽農民心聲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國大陸自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，市長黃偉哲為了解台南鳳梨生產狀況，5日與市議員郭鴻儀至關廟區鳳梨田園視察，並與鳳梨農交流，傾聽農民心聲，黄偉哲強調，政府會全力協助農民，確保農民生活和權益。





市長黃偉哲表示，市府於2月19日即啟動鳳梨產銷因應小組，每周召開產銷調節會議，針對中國大陸暫停進口台灣鳯梨，南市府採取多項因應措施與輔導措施，包含啟動鳳梨收購加工計畫、加強內銷（產地、消費地行銷活動）、加強網路宣傳及線上訂購宅配服務、媒合百大企業團購、爭取中國以外的外銷市場運費補助等。





黃偉哲對鳳梨生產情況相當重視，今日也親自到關廟鳳梨產區了解生長情形，傾聽在地農民的意見及需求。他說台南市鳳梨即將進入盛產期，品嘗鳳梨正是時候，也因為對台南鳳梨品質有信心，他並不擔心會被屏東、高雄搶得銷售先機，期盼全民享當季、食在地，用行動支持台南生產的鳳梨。





農業局長謝耀清表示，台南市鳳梨種植面積約1761 公頃，約占全台15%，主要產區關廟區555公頃、歸仁區254公頃、山上區199公頃、新化區174 公頃、龍崎區145公頃，產量約69688公噸，年產值14.2億元。鳳梨栽培品種以台農17號（金鑽）為大宗，農民為提升果實品質及避免供過於求，並因應消費市場需求與配合鮮果外銷，多實施產期調節，盛產期為4月至5月。

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