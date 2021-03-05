　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國書立院秀10幅書法作品　預告10月國父紀念館辦展覽

▲▼民進黨立委黃國書自3月2日起在立法院文化藝廊，展出為期2個月的書法創作展。。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委黃國書在立法院文化藝廊，展出為期2個月的書法創作展。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委黃國書5日起在立法院文化藝廊舉辦書法展，邀請行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、立法院秘書長林志嘉、交通部長林佳龍、文化部長李永得、故宮博物院院長吳密察等人參觀，親自解說創作理念，傳達創作中愛台灣愛鄉土之情。

黃國書自幼臨習書法，自顏柳楷書和魏碑臨寫入門，後旁及宋代書家行草，專精多元書體，學生時期即獲獎無數，就讀台中一中時更獲全省美展優選。黃國書說，此次是繼2008年首次個展後，睽違14年在立法院文化藝廊之微型個展。

黃國書說明，本次所精選出10幅書法創作作品，展覽主題為「樂道游藝」典出《論語‧述而篇》中「游於藝」一詞，表述在繁忙的政治工作中，以「書道」作為藝術實踐志趣與修身法則的初衷，進一步表述政治理念；不興其藝，不能樂學，樂道而分享，題材多元，跨台灣古典文學與時事，並傳達政治工作的理念。

黃國書指出，在書法風格上，對於文字內容與筆墨線條結合的表現愈加精煉，從原本擅長的行草擴及篆隸，不止展現紮實的傳統碑帖功力，其創新的筆墨章法呈現與紙幅設計更融合現代書法布局巧思，視覺藝術與書法融混的美學意境令人驚艷。

▲▼民進黨立委黃國書自3月2日起在立法院文化藝廊，展出為期2個月的書法創作展。。（圖／記者林銘翰攝）

▲行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、交通部長林佳龍、文化部長李永得等人前往參觀。（圖／記者林銘翰攝）

黃國書向蘇貞昌解釋，《蹽溪過嶺》這幅作品的創作發想，是來自於去年總統蔡英文國慶談話時，引用謝銘祐創作歌曲《路》中的歌詞，「現在起，有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺，一起朝有光的地方前進」。黃國書說，這幅不但傳遞自己政治工作一路走來之信念，也和蘇貞昌分享這些年為民服務核心價值。

黃國書說明，這次最有意義的作品就屬《樂為世界人》，因為今年適逢台灣文化協會成立100年，當年創辦人蔣渭水特於會歌末段提到「但願最後完使命，樂為世界人。人類萬萬歲，臺灣名譽馨」，黃國書也以此與游錫堃分享，期盼一起攜手為民主努力。

游錫堃也說，當初林佳龍當選台中市長時，地方傳出《十年磨一劍》之美談不但成為創作靈感來源，爾後黃國書繼承林佳龍之立委席次，繼續為地方打拼服務。

黃國書也預告，今年10月將在國父紀念館展出100多幅展覽，此次立法院文化藝廊只是今年前導展覽，到時將會邀請各界與會指導，由於立法院是管制區域，為使更多朋友欣賞「樂道游藝・黃國書書法創作展」之內容，他也策劃線上展覽，希望能讓更多喜愛書法的朋友欣賞。

▼立法院長游錫堃、民進黨立委黃國書、交通部長林佳龍。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼民進黨立委黃國書自3月2日起在立法院文化藝廊，展出為期2個月的書法創作展。。（圖／記者林銘翰攝）

其他人也看了這些...

「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」　馬文君憂：熱情能持續多久
蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲　羅智強：只是果乾...
民進黨社運部揪團買鳳梨　27家企業社團響應認購60公噸

更多熱門新聞...

挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」　黃創夏認失言：我錯了！
李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」　美日港澳全挺台灣鳳梨
萊豬、鳳梨、藻礁...　黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了

振興一下我們的美麗

ET快訊
莊凌芸墜樓！小時過動自責爸媽吃苦　18歲就參加選秀
22歲莊凌芸墜樓身亡　3個月前才說「認同自願安樂死」
福原愛20歲就爆劈腿！糾纏高中舊愛　還被拍熱吻網壇名將
福原愛傳下週返台　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳菊：借鏡加拿大人權保障經驗　促進台加更多合作交流

黃國書立院秀10幅書法作品　預告10月國父紀念館辦展覽

限時8小時！　總統府6日擺攤賣鳳梨

謝長廷：日本26個都道府縣決議挺台加入WHO

刪Q正式跨入二階！陳柏惟：驚蟄日春天快來了，做牛不怕沒田犁

罷免陳柏惟一階通過　顏寬恒期許：照顧好選區不要辜負大家期待

朱立倫批政府「還在拖」　未討論今年勞保701億虧損危機

持股破億卻背債2.3億　蘇震清「借貸投資股票」：一張都沒賣

趙少康組網紅國家隊　范綱皓：佩服他的恥度

刪Q罷免案一階段通過　陳柏惟：謝謝大家提供工作機會

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

萌柴露燦笑迷上玩「炒蘿蔔遊戲」　循環伸掌狂要姐姐切：再來一次～

陳菊：借鏡加拿大人權保障經驗　促進台加更多合作交流

黃國書立院秀10幅書法作品　預告10月國父紀念館辦展覽

限時8小時！　總統府6日擺攤賣鳳梨

謝長廷：日本26個都道府縣決議挺台加入WHO

刪Q正式跨入二階！陳柏惟：驚蟄日春天快來了，做牛不怕沒田犁

罷免陳柏惟一階通過　顏寬恒期許：照顧好選區不要辜負大家期待

朱立倫批政府「還在拖」　未討論今年勞保701億虧損危機

持股破億卻背債2.3億　蘇震清「借貸投資股票」：一張都沒賣

趙少康組網紅國家隊　范綱皓：佩服他的恥度

刪Q罷免案一階段通過　陳柏惟：謝謝大家提供工作機會

《聲林》李芷婷悼念莊凌芸　「幾天前才聯絡」曝友暖舉：不敢相信

牛棚人人150？葉總最驚訝歐耀宗「投手絕症」還飆速

台3線驚魂！35噸化學槽車「無人駕駛」　直衝民宅…她坐屋內嚇傻

2020最慘10檔基金「3支是高股息ETF」　達人點出背後盲點！

嘉義公園驚見孩童「讓兔子溜滑梯」　牠彈起來翻2圈嚇到靜止

他熬夜瘋追劇…慘變「血輪眼」！醫曝「1動作」超重要：多數人都忘了

莊凌芸小時過動自責爸媽吃苦　18歲參加選秀：讓家人驕傲

Bryton Icefield自行車隊成立！　延攬4名將投入國內菁英賽

要當王牌不簡單　許銘傑期待翁瑋均扛得住

小賈斯汀床上交纏亞裔女星　身份曝光竟是「高凌風愛女」葛曉潔

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

中選會：陳柏惟罷免案「一階審核通過」

陳時中背房貸逾5407萬餘元　存款359萬

獨／全球首個「土改」 國家是台灣

蔣介石銅像慘斷3截　國民黨基隆市黨部：荒謬痛心

綠營內躁動拋「迎戰藻礁公投」　蔡英文核心不願製造更多對立

黨內會議遭嗆「不要逆時中」　連勝文：乾脆直接加入民進黨

威力彩9.2億獎落台南　黃偉哲：這些機會都不是屬於我的

徐巧芯轟偷看私人臉書噁心　王定宇：詭辯

何孟樺：江啟臣把國民黨帶往極端　不懂國際、不顧國軍

快訊／趙少康宣布籌組「網紅國家隊」　背後原因曝光

陳吉仲用這招反制中國禁鳳梨　沈富雄酸：這是在講笑話

蘇貞昌：疫苗不足我不搶 「沒人敢打我先打」

費鴻泰喊話時力變小綠會消失　邱顯智暗酸民眾黨

共機侵門踏戶　國防部：放上推特讓國際知道

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

更多

最夯影音

更多
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面