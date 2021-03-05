黃國書立院秀10幅書法作品　預告10月國父紀念館辦展覽

▲民進黨立委黃國書在立法院文化藝廊，展出為期2個月的書法創作展。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委黃國書5日起在立法院文化藝廊舉辦書法展，邀請行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、立法院秘書長林志嘉、交通部長林佳龍、文化部長李永得、故宮博物院院長吳密察等人參觀，親自解說創作理念，傳達創作中愛台灣愛鄉土之情。

黃國書自幼臨習書法，自顏柳楷書和魏碑臨寫入門，後旁及宋代書家行草，專精多元書體，學生時期即獲獎無數，就讀台中一中時更獲全省美展優選。黃國書說，此次是繼2008年首次個展後，睽違14年在立法院文化藝廊之微型個展。

黃國書說明，本次所精選出10幅書法創作作品，展覽主題為「樂道游藝」典出《論語‧述而篇》中「游於藝」一詞，表述在繁忙的政治工作中，以「書道」作為藝術實踐志趣與修身法則的初衷，進一步表述政治理念；不興其藝，不能樂學，樂道而分享，題材多元，跨台灣古典文學與時事，並傳達政治工作的理念。

黃國書指出，在書法風格上，對於文字內容與筆墨線條結合的表現愈加精煉，從原本擅長的行草擴及篆隸，不止展現紮實的傳統碑帖功力，其創新的筆墨章法呈現與紙幅設計更融合現代書法布局巧思，視覺藝術與書法融混的美學意境令人驚艷。

▲行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、交通部長林佳龍、文化部長李永得等人前往參觀。（圖／記者林銘翰攝）



黃國書向蘇貞昌解釋，《蹽溪過嶺》這幅作品的創作發想，是來自於去年總統蔡英文國慶談話時，引用謝銘祐創作歌曲《路》中的歌詞，「現在起，有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺，一起朝有光的地方前進」。黃國書說，這幅不但傳遞自己政治工作一路走來之信念，也和蘇貞昌分享這些年為民服務核心價值。

黃國書說明，這次最有意義的作品就屬《樂為世界人》，因為今年適逢台灣文化協會成立100年，當年創辦人蔣渭水特於會歌末段提到「但願最後完使命，樂為世界人。人類萬萬歲，臺灣名譽馨」，黃國書也以此與游錫堃分享，期盼一起攜手為民主努力。

游錫堃也說，當初林佳龍當選台中市長時，地方傳出《十年磨一劍》之美談不但成為創作靈感來源，爾後黃國書繼承林佳龍之立委席次，繼續為地方打拼服務。

黃國書也預告，今年10月將在國父紀念館展出100多幅展覽，此次立法院文化藝廊只是今年前導展覽，到時將會邀請各界與會指導，由於立法院是管制區域，為使更多朋友欣賞「樂道游藝・黃國書書法創作展」之內容，他也策劃線上展覽，希望能讓更多喜愛書法的朋友欣賞。

▼立法院長游錫堃、民進黨立委黃國書、交通部長林佳龍。（圖／記者林銘翰攝）



其他人也看了這些...

►「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」 馬文君憂：熱情能持續多久

►蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲 羅智強：只是果乾...

►民進黨社運部揪團買鳳梨 27家企業社團響應認購60公噸

更多熱門新聞...

►挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」 黃創夏認失言：我錯了！

►李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」 美日港澳全挺台灣鳳梨

►萊豬、鳳梨、藻礁... 黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了



►振興一下我們的美麗