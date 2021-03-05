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紐約時代廣場看板聞名全球　軟體科技生力軍推GOTIGER雲端管理系統

▲▼【Tiger Party新聞稿】全球數位看板產業生力軍 GOTIGER雲端管理系統正式發售。（圖／Tiger Party提供）

▲ 雲端系統移動設備也可輕鬆管控。（圖／Tiger Party提供，下同）

國際中心／綜合報導

軟體科技公司Tiger Party以紐約時代廣場廣告看板軟硬體設計起家，提供高端互動解決方案，4日推出市場上首款以支援互動廣告內容排程播放的沉浸式DOOH（Digital Out-of-Home）廣告看板播放管理與銷售工具平台——GOTIGER。

GOTIGER軟體平台以新一代的DOOH數位看板雲端管理平台為目標，結合程序化廣告購買的銷售邏輯，導入多元互動技術做為播放的觸發套件，包含人臉／動作偵測，擴增實境（AR）技術，直播和實時社群媒體串連等，顛覆以往傳統播放模式，不僅增加品牌行銷人員的創意執行性，同時大大簡化過往媒體看板擁有者（媒體主）與品牌廣告商（廣告主）的銷售與購買過程。

身為時代廣場第六大廣告看板管理營運商，Tiger Party已佇立時代廣場第12個年頭，目前共經營時代廣場上5塊巨型數位互動看板，擁有豐富的高階數位看板系統客製化經驗，一年一度時代廣場跨年倒數活動的現場倒數時鐘串連報時，也是GOTIGER系統承攬執行。長期合作客戶有美國廣播電台（ABC）、迪士尼、百事可樂、美國銀行（Bank of America）等全球知名品牌。

▲▼【Tiger Party新聞稿】全球數位看板產業生力軍 GOTIGER雲端管理系統正式發售。（圖／Tiger Party提供）

▲ 首創互動內容排程播放。

隨著後疫情時代，全球經濟逐漸復甦，大眾長期積累對於戶外出遊的渴望，數位家外媒體廣告成長因此被市場看好。根據全球市場研究機構eMarketer最新報告《2020美國DOOH行業支出預測》，DOOH廣告支出預計隨著經濟在2021年開始緩慢恢復正常，2023年時預期可從2020年的27.2億美元增加至38.4億美元。

GOTIGER為媒體資產擁有者提供一種更智能也更直觀的工具來增加廣告收入，同時為符合觀眾喜好，提供更具體驗性的創意播放策略，為品牌廣告投放爭取最大的投資回報率。

GOTIGER首席執行官暨Tiger Party 創辦人Rafale Chang表示，「GOTIGER設計初衷就是希望打造一個兼具市場性與消費者期待的產品，解決市場痛點，為媒體看板擁有者和品牌廣告商創造雙贏。」「GOTIGER的雙介面設計，透過線上購買者介面，可幫助使用者完成訂單需求，獲取線上報價單，加快完成交易，有效減少未售出的庫存時間段。管理員介面可同時管理旗下所有屏幕，還可以幫助品牌商，爭取在最划算的價錢下，輕鬆創建最具活力和創新性的廣告系列，達成最佳時段與廣告版位的購買。」

快速打造兼具客戶預算與廣告效果的DOOH廣告

Rafale補充，「大多數DOOH銷售平台過於複雜，步驟與選擇讓人眼花撩亂。而以電話與信件進行溝通的傳統廣告銷售方式，則是過於仰賴人工，耗費許多人力與時間在廣告報價與出售時間來回統計安排。察覺市場痛點後，決定帶領團隊進行開發這套結合智能銷售以及沉浸體驗的DOOH雲端化管理平台與銷售工具GOTIGER。」

借助GOTIGER的智慧報價系統平台，廣告客戶只需輸入相對預算、走期和目標受眾，GOTIGER系統將即時對照可販售時段狀況，自動推薦兩種購買組合方案：在較短的時間內曝光在較多高價值點位的「高價值曝光案推薦」（Best Viewability Package）；另一種則是混合搭配性價比更高的看板，進行更長走期的「長效曝光方案」（Longer Exposure Package）。報價則是根據即時銷售供需狀況，採取「浮動式計算」，當在需求緊張的熱門時段，又或是特定節慶檔期時，報價會根據螢幕擁有者定義的公式自動調漲；相對地，當時段供過於求，廣告售價則是根據螢幕擁有者設定的百分比進行調降。

此套系統的直覺設計，讓廣告人員可以在任何地方、任何設備上輕鬆管理和調度看板。廣告活動開始後，GOTIGER會提供即時播放紀錄，以利品牌商輕鬆監視和調整廣告活動，達到廣告效益最大化。

▲▼【Tiger Party新聞稿】全球數位看板產業生力軍 GOTIGER雲端管理系統正式發售。（圖／Tiger Party提供）

▲ GOTIGER線上智慧報價單協助同步廣告購買需求。

GOTIGER的創新播放模式，可加乘高價值點位的廣告效益，例如日本東京、杜拜，紐約、台北等全球大型城市的商圈街口、購物中心、交通轉運站、公眾場合、企業總部、博物館大型展會的看板進行銷售管理。

▲▼【Tiger Party新聞稿】全球數位看板產業生力軍 GOTIGER雲端管理系統正式發售。（圖／Tiger Party提供）

▲ GOTIGER適合多元場景，可有效加乘高價值點位價值。

雲端平台GOTIGER另闢動態DOOH廣告新戰場

體驗為王，動態創意內容成為市場新常態。與其他數位看板管理系統不同，GOTIGER是業界唯一真實播放，每秒60幀輸出 ProRes 422、ProRes 4444格式，4K無損播放畫質的看板管理平台。GOTIGER兼容包括Mac OS，Linux和Windows操作系統，可支援多種不同格式內容播放，不僅支援影片與相片格式，同時也支援互動視覺程式播放，技術範圍涵蓋包含人臉／動作偵測、AR、直播、社群媒體串連等。針對有進階應用播放需求的媒體主或廣告主，也可與創意技術顧問Tiger Party進行深度討論，開發最具活力且別出心裁的互動沉浸式創意廣吿系列。

智慧報價模式　媒體擁有者的銷售利器

對於媒體擁有者，GOTIGER能有效減少與廣告客戶來回溝通確認的必要性，並更快完成交易，節省大量時間和精力。GOTIGER智慧報價系統也能整合庫存時段與銷售，幫助增加收入。簡單直覺性的界面讓任何使用者都可輕鬆上手，在任何設備上皆可遠端管理和銷售媒體資產。

▲▼【Tiger Party新聞稿】全球數位看板產業生力軍 GOTIGER雲端管理系統正式發售。（圖／Tiger Party提供）

▲ GOTIGER內容排程、訂單管理一鍵完成。

利基時代廣場互動播放指導經驗　技術領導GOTIGER開發

GOTIGER建立在Tiger Party領先的突破性互動式DOOH解決方案的領導地位上，平均每年支援超過20場時代廣場創意互動廣告活動，並支援全球觀看最多的紐約時代廣場跨年活動，負責倒數跨年計時的同步技術播放。因應去年首次的時代廣場虛擬跨年，GOTIGER系統以技術支援「遠端電子數位看板連線訪問」，受訪嘉賓正是美國新科總統拜登及其夫人。

GOTIGER透過提供靈活客製化和互動式的廣告機會，同時利用數據分析來幫助品牌吸引潛在客戶，並開發創新工具來優化營銷策略，致力於縮小品牌創意廣告活動與受眾間的距離，成為連接品牌創意廣告及目標觀眾的最佳橋樑。

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