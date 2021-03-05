內政部大數據分析：法人囤房、短期買賣行為高於自然人

▲台北市。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

近年囤房稅與囤房議題持續受到各界關注，內政部透過住宅所有權登記資料庫進行大數據分析發現，自然人擁有4房以上者占1.46％，反觀法人則占11.96％，囤房現象較為明顯。另外，觀察2020年第4季數據，法人持有一年內即出售住宅的比例達54.51％，遠高於自然人的9.74％，顯示法人的住宅短期買賣行為相當頻繁。

內政部5日指出，近年囤房稅與囤房問題到底多嚴重等議題持續受到各界關注，內政部透過住宅所有權登記資料庫進行大數據分析，針對單一所有權人住宅進行全國總歸戶統計，發現4項主要訊息：

第一，2020年全國有555.79萬位自然人擁有住宅，其中8.09萬人擁有4房以上，占擁屋自然人的1.46％，合計擁有44.1萬住宅，占自然人所擁有住宅687.40萬宅的6.42％。自然人擁有多戶住宅人數以及多房者擁有住宅數量占全部住宅比例並不高。

第二，全國有11.24萬個法人擁有住宅，其中1.34萬法人擁有4房以上，占擁屋法人的11.96％，合計擁有34.08萬住宅，占法人所擁有住宅46.34萬宅的73.55％。法人擁有多戶住宅人數比例不低，多房者所擁有住宅數占法人擁有住宅比例甚高，囤房現象較為明顯。

第三，2019年與2020年兩年內，擁有多房自然人購買2萬1792戶住宅，賣出2萬5408宅，賣屋數量高於購屋數量3616戶。同期間，非不動產及營建工程業且擁有多戶住宅的法人合計購買3661戶住宅，售出1萬3523宅，同樣是賣出高於買進，顯示住宅權屬分配朝向較均衡方向調整。

第四，2020年第4季，持有一年內即出售住宅的比例，自然人為9.74％，非不動產及營建工程業法人的短期交易比例則高達54.51％，顯示法人的住宅短期買賣行為相當頻繁。

內政部表示，以所有權人持有宅數觀察可發現，1.46％（8萬938人）多房自然人，持有6.42％（44萬1354宅）自然人單獨持有住宅數，平均持有5.45宅；11.96％（1萬3442人）多房法人，持有73.55％（34萬815宅）法人單獨持有住宅數，平均持有25.35宅。

內政部指出，非不動產及營建工程業擁有多房的法人，平均持有26.93宅，又較法人整體平均為高，此與金融服務業及保險業持有較多住宅有關。

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