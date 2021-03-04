今年元月新生兒不到1萬人　創台灣史上新低！

▲今年元月新生兒只有9,601人。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

根據內政部最新統計資料顯示，今年元月台灣出生人數只有9,601人，成為史上單月最低的紀錄。仔細回推一下，1月的新生兒必須要在去年3月懷胎，也就是疫情剛爆發的時候，當初有許多人認為會增加生育率，如今數據出來瞬間打臉。但也有不少網友說這是好消息，「生下沒有好的環境反而是害了這個小孩」、「連自己都養不起是要生什麼毛」。

內政部統計指出，台灣人口數首次出現負成長，去年底台灣人口數為2,356萬1,236人，較2019年底減少4萬多人；而今年1月全台新生兒僅9,601人，折合年粗出生率為4.8%，相比2020年同期的12,510人，減少了23.25%。

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另外，今年元月死亡人數是16,332人，平均每2.7分鐘死1人，折合年粗死亡率為8.16%。仔細觀察今年元月出生與死亡人數，兩者相差了6,731人，人口自然成長首度形成「死亡交叉」。

《東森新聞》報導，內政部官員表示，今年元月出生的新生兒，約是去年3月左右懷胎，當時疫情正嚴重，經濟受到衝擊的情況下企業被迫放無薪假，可能影響到民眾生兒育女的意願，因此推測是新生兒較少的原因，但他強調仍須觀察。

內政部資料曝光後，不少網友認為是好消息，「認真：與其憂慮少子化，不如先想辦法增加自己晚年生活的資本」、「生下沒有好的環境反而是害了這個小孩」、「少子化可能是一種保護，太多雜亂與固守意見反而無法推遲社會進化」、「生不如死」、「應該說有腦袋的人變多了」。

也有人指出，「懷胎要10個月，可見去年限制出國回來要隔離，讓台灣人性致缺缺，不喜歡在台灣家裡辦事。」、「回推一下，要製作今年元月出生的小孩時間點是疫情剛爆發的時候2 3月，那時候會有心情增產報國？」、「十個月前疫情剛爆發」。

另一方面，大陸目前已進入「兩會期間」，大陸全國政協記者會上，民建省委會副主委魯曉明昨（3）日向大會建議修改《民法典》1047條的規定，將結婚年齡規定為「結婚年齡，不得早於18周歲。」

魯曉明說，當前中國大陸的法定結婚年齡為男滿22歲，女滿20歲。這是基於上一世紀人口急遽膨脹做出的制度化手段，惟目前大陸生育率已低於世界平均水平，人口老齡化加劇，將法定結婚年齡限制在不超過18歲，是世界通行做法。

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