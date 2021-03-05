女性遭跟蹤騷擾...藍委催生「跟蹤騷擾防治法」　警政署回應了

記者黃宥寧／台北報導

國民黨立委林為洲、林思銘、洪孟楷、李貴敏等5日共同召開「跟騷保護、love於守護」記者會，並呼籲希望進快通過「跟蹤騷擾防治法」。林為洲表示，社會上經常發生女性遭跟縱甚至衍生致死重大事件，認為有立法必要性。對此警政署也表示已研訂「糾纏犯罪防治法」草案並陳送行政院審議，將秉持負責任的態度，達成保護目的。

林為洲記者會指出，以現行法律不足以約束跟騷行為，僅有《性騷擾防治法》、《社會秩序維護法》及《家庭暴力防治法》，不過性騷法要件的構成，前題需要有「言語、行為」等，但跟蹤騷擾行為並不會有言語或是動作，並指出「這樣或許是追求的一種，男性有時比較難以體會這樣的心情，但帶給女生心情上卻是會造成恐懼，因此認為必須立法制止這樣的行為。」

警政署也火速表示，一、糾纏（跟蹤騷擾） 行為，與家庭暴力、性侵害，同被聯合國列為全球婦女人身安全三大威脅；為保護國人安全，本署已研訂「糾纏犯罪防治法」草案並陳送行政院審議，將秉持負責任的態度，持續廣納意見，使其內容務實可行，達成保護目的。

二、糾纏行為，是針對特定被害人反覆持續的侵擾，如106年世新大學女學生遭長期糾纏，進而衍生傷害事件；有鑒於此，本署於108年起執行「防制跟蹤騷擾計畫」，使員警瞭解「過度追求」應依性騷擾防治法令受(處)理，並加強行為人約制及病因性個案轉介衛政單位評估等作為，提前遏止該類騷擾惡化為糾纏。



三、至於隨機跟蹤或騷擾的個案，除應落實受(處)理外，本署已藉由教育訓練，提升員警對於案件的敏感度，於今年1月份「變裝男尾隨夜歸女」個案，即透過員警辨識出具有高風險，報經檢察官審酌認有必要，命個案行為人配戴電子腳鐐實施全天候監控，以預防再犯；本署將持續要求各警察機關貫徹執法。

警察身處執法最前線，是婦幼安全重要的保護網絡成員，對於即時的危害排除與安全維護工作，責無旁貸，本署將持續結合社政、醫療、司法單位等資源，建構完整婦幼保護網；值此3月8日婦女節前夕，本署呼籲國人重視性別平等意識，尊重他人的感受及自主權，並期盼能透過本專法，補足性別暴力防治的最後一塊拼圖。

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